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IKEA宜家家居桃園旗艦店開幕　鄭文燦：近萬坪賣場提供優質消費體驗

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▲歷經籌畫20個月，IKEA宜家家居桃園旗鑑店23日開幕營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲歷經籌畫20個月，IKEA宜家家居桃園旗鑑店23日開幕營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

IKEA宜家家居桃園旗艦店23日開幕營運，桃園市長鄭文燦應邀參訪後表示，宜家家居桃園店在中壢區青埔開幕，這是全台最大、最新的旗艦店，開發面積達1.38公頃，總投資金額達60億元，近萬坪的賣場，可提供消費者優質消費體驗，市府未來將秉持單一窗口、全程陪伴精神，協助招募員工，未來更會提家協助，針對循環經濟、環保家居生活推出聯合行銷方案，打造美好生活選擇。

▲IKEA宜家家居桃園旗鑑店23日開幕，市長鄭文燦與業者主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲IKEA宜家家居桃園旗鑑店23日開幕，市長鄭文燦與業者主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，當前宅經濟興起，家居生活在市民心中更顯重要，IKEA宜家家居以環保、生態、文化、簡潔與創意為核心，致力降低地球負擔，讓各種家居生活能更友善且便利，IKEA針對顧客進行客製化服務，很適合台灣中小坪數住宅，更可成為年輕人在家居生活中最好的夥伴。

▲IKEA宜家家居桃園旗鑑店23日開幕營運，市長鄭文燦參訪賣場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲IKEA宜家家居桃園旗鑑店23日開幕營運，市長鄭文燦參訪賣場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，IKEA宜家家居與城市治理的理念相同，市府致力推動循環經濟，桃園身為台灣的第一站，青埔地區更是入口城市，展現台灣美好的價值，相信IKEA桃園店的開幕，可打造出重要消費地標，此區域未來將有國泰和逸飯店、新光影城、八景島水族館將陸續開幕，市府正籌備辦理載青埔登場「2020台灣國際農業機械暨資材展」與萬聖節與跨年晚會等活動，每個月皆有亮點，可讓市民感受到月月都精采的生活，市府各單位未來將會以夥伴關係，協助各設施順利營運，持續更新交通資訊、增設停車場或車位，讓各項投資或活動進駐更便利。

宜家家居股份公司集團董事凌思卓強調，IKEA宜家家居團隊非常喜歡台灣，也願意持續投資台灣，IKEA宜家家居在桃園已扎根16年，與桃園消費者有著緊密關係，青埔地區深具吸引力，宜家選擇落腳桃園也是公司重大的投資案；回顧20個月前，宜家家居桃園店甫開工，今日終於開幕營運，非常感謝市府團隊協助順利開展新店面，宜家家居未來會堅持對顧客的承諾，為市民帶來最優質產品而努力。

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