國小畢業男騙倒櫃姐9天詐305萬　銀行一句「存款不足」成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

在某購物中心擔任櫃姐的吳姓女子誤信姜姓男子真的是銀行副理，短短9天支付305萬元投資，換取1張支票和2張本票，直到銀行通知支票因為存款不足無法兌現，才驚覺這是一場騙局。桃園地院法官認為，姜男僅國小畢業，以開設彩券行和西服製作為業，卻謊報身分騙取信任，的確侵害到吳女的權益，最後裁定他必須賠償305萬元，全案仍可上訴。

▲吳女在某購物中心擔任櫃姐時，結識自稱是銀行副理的姜男。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

吳女在判決書中主張，姜男2018年12月31日傍晚6時許跑到某購物中心閒逛，並與擔任櫃姐的她聊天，談話中佯稱是某商業銀行的副理，可以幫忙投資獲利，還主動提供手機號碼，講得跟真的一樣，讓她誤以為遇到投資機會，隔年1月3日下午2時許相約交付50萬元，對方則給了她一張支票。

吳女出於對姜男的信任，2019年1月4日再度交付50萬元，同年同月8日、9日、11日又給出205萬元，並換得2張本票；後來她將先前收到的支票拿去銀行兌換，沒想到卻被告知存款不足，最後遭到退票，聯繫姜男也避不見面，這才驚覺上當，氣得提告詐欺。

▲姜男開出的支票無法兌現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

刑事部分，姜男被依詐欺取財罪判處1年8月有期徒刑，得易科罰金60萬元；民事部分則被吳女提告求償305萬元。然而，經過法院合法通知，他都沒有出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，姜男此舉等同自認上述詐欺行為都是事實，屬於不法侵害他人財產權的故意行為，與吳女受到的損害具有因果關係，因此裁定他應賠償騙走的305萬元，全案仍可上訴。