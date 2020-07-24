毒命鴛鴦販毒牟利　台南白河警一舉殲滅不容為惡害人！

▲台南市警白河分局據報破獲李、黃、林等犯嫌為首之販毒集團，查獲李姓主嫌等共9人，起獲各式毒品一批，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局日前接獲線報，以李、黃、林等犯嫌為首之販毒集團，長期在雲嘉南等地販售第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命，從中牟取暴利，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，7月23日兵分多路查獲李姓主嫌等共9人，起獲各式毒品一批，全案依毒品罪嫌送辦。

白河分局警方長期蒐證，於7月23日兵分多路持嘉義地院的搜索票進行拘提行動，共拘獲主嫌李（43歲）、黃（38歲）、林（48歲）等3嫌及藥腳6名，並於李、黃這對情侶藥頭住處及隨身攜帶之包包內起獲海洛因4小包（1.5公克）、安非他命3小包（4.34公克）、電子磅秤3台、分裝袋3包、吸食器及犯罪所得新台幣5萬7100元等證物，全案詢問後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請嘉義地方檢察署偵辦。

警方指出，於現場埋伏時，李、黃姓情侶藥頭仍渾然不知，並與唐姓藥腳於住家樓下交易毒品，當場為警一湧而上制伏李嫌等3人，警方在搜索主嫌家中，於髒亂、堆滿雜物之茶几上，查獲多包毒品安非他命、毒品吸食器、磅秤及分裝袋等證物。

市警局長詹永茂獲知員警瓦解販毒集團之豐碩成果，立即指派警政監陳建民於當23日下午5時許親自到白河分局頒發「破案茶」，慰問承辦員警辛勞，鼓勵員警們繼續為治安努力，讓民眾安居樂業。

台南市警察局自7月1日起配合「青春專案」規劃掃蕩毒品、打擊詐欺等強勢專案勤務，並運用「第三方警政」概念，結合市政府相關局處力量進行聯合稽查，針對易有青少年容留、毒品充斥場所規劃擴大臨檢加強掃蕩，提高執法強度，以彰顯維護社會治安及保護青少年決心。

白河分局除針對轄區內電子遊戲場、網咖、飲酒處所等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，密集執行同步擴大臨檢，更以優勢警力與強勢作為，貫徹局長的警政重點工作，全面掃蕩黑幫、毒品、職業賭場，並就與槍擊案、黑幫生存有關舞廳酒店、暴力討債、毒品交易、賭博等列為全面打擊目標。





白河分局呼籲民眾多關心孩子暑期生活作息，並留意偽裝成咖啡包、糖果之新型態混合型毒品，以免孩子誤觸染毒，另毒品為犯罪淵藪，販賣毒品刑責重大；吸食、施用毒品會戕害身體健康並導致身敗名裂、家庭破碎，切勿因一時貪圖暴利，自毀前程。

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