科技老闆包養俄羅斯二奶　分手後性愛影片遭「報復性外流」！妻小看傻

▲科技老闆上海包二奶，性愛影片外流到妻女手裡。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

科技公司負責人張男日前在上海包養一名俄羅斯籍的二奶，後來因為對方不斷索要金錢，實在受不了才決定分手。但俄羅斯女子不滿被甩，就把之前和張男的性愛影片傳給友人宋男，宋男為了替她出氣，把影片傳給張男妻小。台北地檢署今依妨害秘密罪嫌起訴宋男。

根據《自由時報》報導，張男在交往期間已向該名俄羅斯女子金援上百萬，去年女方又向他要錢，他才決定終止這段為期2年的婚外情。沒想到張男的妻子和女兒竟在去年9月收到宋男的訊息，內容是張男和俄羅斯女子的性愛影片。

張男表示該影片是被偷拍的，對二人提告。北檢原認為無證據能顯示宋男知道影片可能為偷拍，判不起訴處分。高檢署將案件發回重啟調查，宋男出庭表示，當時該名俄羅斯女子向他哭訴被張男拋棄，並傳送性愛影片給他，說是張男召妓的畫面，為了替她出氣才用臉書傳給張男妻女，也有把影片傳給張男，說「我認識很多厲害的人，想讓這件事被爆出來嗎？」

檢方認為，不管宋男是否知道該影片為偷拍，但他確實有傳給張男妻女，因此依無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪嫌，將宋男起訴，而該名俄羅斯女子目前不在台灣，另案偵辦中。