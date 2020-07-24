　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／國道北上林口貨櫃車「骨牌式連4撞」！一旁神奇金色客車完美閃避

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者崔子柔／綜合報導

國道一號中山高昨日下午3時左右發生一起連續追撞車禍，在北上林口出口前，一輛白色貨櫃聯結車駕駛疑似恍神，沒察覺前方塞車，在沒有踩煞車的情況下連續追撞上前方4輛客車，也有眼尖的網友發現，右側車道上一輛金色的小客車全身而退，完全躲過聯結車的襲擊。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲聯結車駕駛連撞4車。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

根據原PO分享在《爆料公社》的行車紀錄器片段可見，聯結車駕駛沒有減速，直接連撞上前方3輛小客車、1輛小貨車，第一輛被撞上的黑色小客車來不及反應，衝向右側車道，接著連3台車頭接車尾迴轉半圈後才在右側車道停下，原PO見狀也不禁喊「喔喔喔喔喔喔喔！唉唷！撞成這樣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲客車車頭已被撞毀。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

目前車禍原因是否為駕駛恍神、睡著，還需等待國道警察調閱行車紀錄器查證。

網友看了影片，紛紛開始揣測司機為何會撞上，「不是分心就是打瞌睡」、「可能在吃便當、滑手機、喥咕之類的吧」、「很多開大車跑趟的一天十小時超過累了就邊開邊睡」、「這是開到睡著了吧」，也有網友發現右側那台金色小客車完全躲掉這場車禍，「那台金色小客車超猛的」、「完全閃過」、「超猛的，車主應該快去買威力彩」。

▼眼尖網友發現一台金色客車躲過這場車禍。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

ET快訊
李眉蓁碩論96%抄襲　趙少康抖出暗黑內幕：國民黨「自己人」爆
差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎抱走1247萬　下期飆31
快訊／美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／國道北上林口貨櫃車「骨牌式連4撞」！一旁神奇金色客車完美閃避

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

建管處員跳南湖大橋亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

七姊妹少1人…女導遊「車內夾死」家屬崩潰　司機：才認識1小時

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室　院方：死2小時了

北市涉貪官員成浮屍！生前與妻獨住大直　太太悲慟：他說記者把他寫很難聽

請假搭公車到成美橋…建管處涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

快訊／基隆市長林右昌「座車車禍」　跑行程撞上賓士車

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

影／國道北上林口貨櫃車「骨牌式連4撞」！一旁神奇金色客車完美閃避

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

建管處員跳南湖大橋亡！柯鄭重澄清：什麼總統府立法院電梯，跟他沒關係

七姊妹少1人…女導遊「車內夾死」家屬崩潰　司機：才認識1小時

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室　院方：死2小時了

北市涉貪官員成浮屍！生前與妻獨住大直　太太悲慟：他說記者把他寫很難聽

請假搭公車到成美橋…建管處涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

快訊／基隆市長林右昌「座車車禍」　跑行程撞上賓士車

疫情重創南非！自然死亡數「不自然暴增59%」　1.7萬人疑因染疫過世

南非自然死亡數大增　與染疫病故數呈現巨大落差

李眉蓁碩論96%抄襲！　趙少康抖出暗黑內幕：國民黨「自己人」爆的料

發現自己遭到高薪低報怎麼辦？　勞保局教你2招自保

《紐時》分析美中互鬥：北京兩難如「走鋼索」　憂落入川普競選連任陷阱

努力抗痘都沒效？你可能忽略了兩大隱藏版「致痘元兇」

一樁金融弊案讓「台灣首富家族」分崩離析　敦南起家厝被迫賣人

無觀眾開跑！古德伍德「賽車週」增添金卡納比賽直播就能看

吃飽就想跑廁所？　你可能得了這種病

論文案讓韓國瑜重新起飛？綠媒老董吳子嘉：只要他這麼做「一定選上」

3奶貓遭棄...裝袋「打死結」丟水溝　還放木條增重！2男搬長梯急搶救

社會熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

七姊妹少1人！女導遊「車內夾死」家屬崩潰

北市涉貪官員成浮屍　投水過程曝光！

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

官員跳橋亡！柯澄清：跟他沒關係

業者工業鹽泡海鮮　致癌物吃下肚

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

北市涉貪官員太太痛哭：他說記者寫很難聽

劉雨柔更衣全都露　拳擊館負責人裝針孔遭起訴

北斗星號船員　終於可下船安置了

基隆市長林右昌　晚間座車車禍

更多熱門

相關新聞

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

國道3號南下12.2公里路段22日發生連環追撞車禍，導致56歲的荊姓女導遊不幸身亡。事後，荊姓女導遊的家人出面痛批，荊女根本是被公司「逼上死亡團」的。

女導遊帶團遇死劫　親友嘆：一路好走

女導遊帶團遇死劫　親友嘆：一路好走

太平山一日遊遇連環車禍　女導遊受困慘死

太平山一日遊遇連環車禍　女導遊受困慘死

即／國道3號「大貨車爆胎」自撞護欄

即／國道3號「大貨車爆胎」自撞護欄

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

關鍵字：

國道連環車禍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

為買房連續上班28天　一句話讓她心累

基隆男來回輾狗！小黑狗倒血泊…他竟下車補一腳

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

媽狂寄暗黑補品！28歲女吃到「脹奶爆痛」　醫一摸：第三期了

更多

最夯影音

更多
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面