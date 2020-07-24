影／國道北上林口貨櫃車「骨牌式連4撞」！一旁神奇金色客車完美閃避

記者崔子柔／綜合報導

國道一號中山高昨日下午3時左右發生一起連續追撞車禍，在北上林口出口前，一輛白色貨櫃聯結車駕駛疑似恍神，沒察覺前方塞車，在沒有踩煞車的情況下連續追撞上前方4輛客車，也有眼尖的網友發現，右側車道上一輛金色的小客車全身而退，完全躲過聯結車的襲擊。

▲聯結車駕駛連撞4車。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）



根據原PO分享在《爆料公社》的行車紀錄器片段可見，聯結車駕駛沒有減速，直接連撞上前方3輛小客車、1輛小貨車，第一輛被撞上的黑色小客車來不及反應，衝向右側車道，接著連3台車頭接車尾迴轉半圈後才在右側車道停下，原PO見狀也不禁喊「喔喔喔喔喔喔喔！唉唷！撞成這樣。」

▲客車車頭已被撞毀。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）



目前車禍原因是否為駕駛恍神、睡著，還需等待國道警察調閱行車紀錄器查證。

網友看了影片，紛紛開始揣測司機為何會撞上，「不是分心就是打瞌睡」、「可能在吃便當、滑手機、喥咕之類的吧」、「很多開大車跑趟的一天十小時超過累了就邊開邊睡」、「這是開到睡著了吧」，也有網友發現右側那台金色小客車完全躲掉這場車禍，「那台金色小客車超猛的」、「完全閃過」、「超猛的，車主應該快去買威力彩」。

▼眼尖網友發現一台金色客車躲過這場車禍。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

