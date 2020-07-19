瞎扯「投資13萬變百萬」！男扮「銀行協理」誘女上鉤…她到處借錢換來一場空

▲袁姓男子在交友軟體上認識女子香香（化名）後，竟騙她自己是銀行協理，藉機詐取財物。（圖／unsplash）

記者徐愷昕／台北報導

袁姓男子在交友軟體認識女子香香（化名），2人進一步交往後，袁男竟假冒自己是銀行協理，騙香香說能替她投資「把13萬變100萬」。香香不疑有他，陸續把錢給交給男友，一段時間過去，她因發現錢總是只去無回，才意識到自己上當，趕緊報警處理。法院審理完，袁男被依詐欺罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

袁男2019年間透過交友軟體認識了香香，2人交往成為男女朋友後，袁男明知自己並沒有專業或實際投資經驗，但為了賺錢，竟向香香佯稱自己是銀行協理，還誇海口說只要給他13萬，他就能幫忙投資變成100萬。

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香香相信男友說詞，依約交付了13萬元，孰料，袁男後續又以需要繳交期貨融資利息等理由索取更多金錢，逼得香香只好再拿出現金或透過匯款，陸續交付83萬6600元，且期間香香一旦沒有錢，還會為此向親戚及地下錢莊借貸。

經過一段時間，香香向男友催討投資款項時，發現遲遲沒有結果，才驚覺自己遭騙，遂立馬報請警方協助處理，袁男因此被依法送辦。

台北地院審理時判定袁男施用詐術犯行屬實，但考量他事後已有悔過之意，也已與香香談妥和解，又他目前還有中風母親須照顧，審結依詐欺取財罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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