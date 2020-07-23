借辣椒醬揍趴鄰桌客人　桃園男打警再嗆「推三小啦」下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

桃園王姓男子去年8月16日因為借辣椒醬與鄰桌客人起衝突，被隨後到場的警員噴辣椒水壓制，沒想到他一邊嗆聲「你他X推三小啦」，一邊起身徒手推打楊姓警員，另一位王姓朋友也加入「戰局」，最後雙雙被依妨害公務執行罪判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，不滿提出上訴仍被法官駁回，全案確定。

▲王男為了借辣椒醬與鄰桌客人起口角。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，王男與朋友過去犯有詐欺、公共危險等案件，兩人2019年8月16日上午6時55分前往某早餐店用餐，卻為了借辣椒醬的問題與鄰桌客人發生肢體衝突，等到桃園警分局武嶺派出所楊姓警員等人到場仍不罷休，還出手推打、大罵「你他X推三小啦」，導致警員在拉扯中重心不穩摔倒，造成右手臂擦挫傷。

王男辯稱，當時的確有對警員推打，但沒有任何妨害公務的意思，「我臉上被噴辣椒水看不清楚，想去洗臉，我不知道對方是警察，才用手去推他」。王姓友人則表示，「我是擋在王男跟警察中間，我知道來的人是警察，警察推他，他回推，我正要伸手阻止就被抓住了」。

而楊姓警員表示，當天到場的時候有兩派人馬，地上還躺著一個人，躺著的人說是王男及其友人動的手，他想盤查身分，那兩派人就持續叫囂、逼近，「我們到場都有穿制服，王男有推我，友人沒有，他應該只是要隔開，不是要攻擊我」、「我們現場有表明身分是警察，王男還是無視我們，態度很嗆並持續抵抗」。

由於王男及友人一審被判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，他們不滿上訴。桃園地院法官調閱警方的蒐證錄影，發現在爆發衝突前，王男和朋友就曾對楊員動手，加上朋友自稱知道對方是警察，可見出手並非出於善意阻隔，一審量刑並不妥，最後裁定駁回上訴，全案確定。