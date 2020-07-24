和16歲小女友壞壞！「檢察官算錯年齡」男友遭重罪起訴...判決出爐

▲檢察官算錯少女年齡，將男子以「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌」起訴。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園地檢日前起訴一名劉男，檢察官調查認為，男方明明知道小女友未滿16歲，2人仍在105年9月發生性關係，便以妨害性自主罪請以簡易判決處刑。結果桃園地院審理時，發現少女是89年5月出生，在和劉男合意性交時，確實已年滿16歲。最後地院不僅判劉男無罪，也表示會提醒檢查官「謹慎計算年齡」，別再搞烏龍。

檢方起訴指出，劉男的小女友是89年5月出生，105年9月2人在家合意發生性行為，事後少女學校有人員通報，警方以《刑法》第227條第3項「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌」將男方送辦。

檢察官偵辦時，劉男強調雙方是合意行為，少女則是經傳喚但未到庭，檢方最後一樣依「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌」，將男方聲請簡易判決處刑。

結果法院審理發現，計算該案少女出生年齡，在105年5月就滿16歲，更何況小情侶是在9月發生關係。既然女方法律年齡確實有滿16歲，劉男也沒有違反少女意願，客觀上就不犯刑法第227條規定適用的範圍，行為也亦未有處罰之規定，判處劉男無罪，可上訴。

根據《聯合新聞報》報導，有司法官表示，承辦檢察官算錯被害人年齡，才會錯誤引用法條起訴，但公訴檢察官也沒發現，導致無法及時回報、聲請撤回起訴，雖然最後判決無罪，但還是可能影響當事人權益。桃園地檢則指出，會再提醒檢查官謹慎計算法律年齡，避免再發生烏龍。