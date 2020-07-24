寵妻男嘆老婆太會省！竟穿「車椅背墊」出門　網一看笑翻：名車配件很貴

▲妻子穿上的蕾絲上衣被原PO拿來與車椅背墊相比。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

女人愛美是天性！不過一名網友日前發文表示，自己非常寵妻，只要老婆喜歡，想買什麼衣服都可以，但想不到對方卻「超省錢」，連衣服都只願穿上遊覽車的車椅背墊。從原PO發出的照片可以見得，他的妻子穿上了白色蕾絲的透膚上衣，明明非常時尚，卻被他拿來與車椅背墊相比，因此就有網友直呼，「等等報一下平安」。

這名網友在「爆廢公社二館」上發文表示，自己雖然不是富二代，月薪也不是太高，但絕對不會讓老婆受委屈，「喜歡的衣服就買！想吃什麼就買什麼」，不管吃的、穿的，只要老婆喜歡，都可以直接帶回家。

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看似十分寵妻且大方的原PO接著話鋒一轉，「但我真的不知道為什麼我老婆那麼省？連衣服都給我穿遊覽車椅背墊，是在哈囉嗎」。照片中，原PO妻子身上穿著白色的蕾絲透膚上衣，不但能散發出高雅的氣質，還充滿時尚感，不少女生都有類似的款式，豈料原PO竟不識貨，拿這件衣服與車椅背墊相比。

不少網友看到照片後，紛紛留言關心原PO的安危，「你老婆看到，你還能活嗎」、「該不該先上香」、「樓主還平安健在嗎」、「回去要跪什麼」、「怎會這麼皮癢」、「祝你晚上還能在家睡」。另外，也有不少網友幽默表示，「千萬名車的配件也不少錢」、「這是你家的桌巾吧」、「我以為是我家車子的椅套」。

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