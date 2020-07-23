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台灣哪個縣市最難玩？淪「美食沙漠」奪第一　網神回：麥當勞膩了就去肯德基

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霧霾,空氣汙染,101,信義區。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣有許多值得深度旅遊的地方。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然台灣疫情趨緩，但非必要仍不建議出國，因此有不少人都選擇國內旅遊。日前就有網友發文詢問，台灣的哪一個縣市最難玩？想不到「新竹」竟雀屏中選，因為貴為美食沙漠，因此成為了台灣人與外國人眼中最無趣的地方，還有網友戲稱，「有麥當勞阿」、「麥當勞去膩了改去肯德基啊」。

這名網友在看完一名外國Youtuber拍攝的影片後，得知「新竹」竟是外國人眼中最沒必要去的地方，因此他日前就在PTT的Gossiping板上，以「外國人台灣縣市排行榜最不值得旅遊的竟然」為題，詢問哪個縣市最難玩。

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原PO表示，他本人其實並非新竹人，只是礙於工作因素，所以在當地生活，而新竹「不但是美食沙漠又是最難玩的縣市」，且食物還很貴，CP值並不高。此外，原PO也加碼再問，除了火車站附近的古蹟、市場外，「在地新竹人有推薦新竹市哪些景點嗎？」

▲新竹五峰鄉野馬瞰山步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲其實新竹五峰鄉野馬瞰山步道也是很受旅客歡迎的景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

貼文一出，也立刻引起熱烈迴響，不少網友紛紛留言表示認同，「新竹交通很不行」、「我也不知道新竹要去哪玩」、「工作才來新竹真的會覺得這裡很鳥」、「別想翻身了，工業城就是工業城」；但也有許多網友選擇為新竹發聲，「清大其實蠻適合進去逛逛、拍照啦」、「清泉部落很美」、「明明還有山上可以去」、「觀霧不錯，看雲海和神木」、「動物園附近可以晃晃」。

另外，也有一些網友認為，除了新竹外，也有其他縣市相對不知道該去哪些點玩，「雲林、彰化表示」、「竟然不是彰化」、「如果有外島，我覺得是澎湖」。

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關鍵字：

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