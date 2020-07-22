最莊嚴的榮譽榜！百名「員工照」表情超衝擊　1.2萬網友毛炸

▲公司的榮譽榜設計有些詭異。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

許多公司為了表揚績效好的員工，就會在辦公室的某處設立榮譽榜的牆面，不過這名網友PO出的「榮譽榜」，卻令人不禁有點毛毛的。從照片中可以見得，這間公司的榮譽榜上有非常多的員工照片，但是由於數量龐大且排列整齊一致，不免讓人看錯成「塔位」，貼文也引起網友熱議，直呼「不自覺想拜起來」。

這名網友日前在「爆廢公社」上發文表示，「一開始看到真的不覺得這是榮譽榜，以為是金寶山的塔位」。從原PO發出的照片中可以見得，榮譽榜上的照片十分整齊，全都是有正方框的大頭照，且上榜人數破百，數量十分龐大，忽然放眼望去，真的會覺得有些不吉利。

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此外，榮譽榜的整體設計具有中國風，每個照片上又都有名字，即便燈光明亮，仍充斥一股陰陰的氣息，原PO也表示，這個榮譽榜「比我們辦公室的置物櫃還經典，那個設計師應該要打屁股」。

貼文一出，立刻吸引了1.2萬人按讚，不少網友看到照片後，紛紛留言表示，「隱隱約約聽到佛經」、「現場一定覺得很毛」、「中間三排的位置比較貴」、「掛在上面有人開心嗎」、「乍看真的以為是......還覺得有點毛毛的」、「一直聽到大悲咒的聲音」、「好不吉利的感覺」、「尤其是天花板還有那個燈」、「忠烈祠的概念嗎」、「得罪設計師」。

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