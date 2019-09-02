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半夜失眠！21歲男偷走2條「人妻味」蕾絲內褲...留挑逗字條：妳XX嗎？

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▲半夜失眠！21歲男偷走2條「人妻味」內褲...留挑逗字條：妳寂寞嗎？（圖／翻攝都市快報）

▲胡男偷走人妻的蕾絲內褲。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

「抓到小偷了！」浙江杭州市上個月23日發生一起偷盜案件，警方接到一名劉姓男子的通報後立刻趕往現場，發現一名裸著上身的21胡姓男子蹲在地上，旁邊還有一條紅色內褲。據悉，胡男先前偷了2件蕾絲內褲，這次還留了一張滿是挑逗言語的紙條問「妳寂寞嗎」，當場被逮個正著。

綜合陸媒報導，劉男向警方表示，妻子的2條內褲前幾天被偷了，可是當時不好意思報警，沒想到隔天，居然在妻子晾曬的內褲裡發現了一張小紙條，紙條上面寫滿了低俗、挑逗的語言，對方甚至還留下微信號稱，「想要聊聊天」。他接著說，「我當下十分氣憤，倒想要看看，是誰這麼變態！」

從紙條上可看見，胡男在上頭寫著，「穿這麼性感的雷斯內褲啊！看來妳很XXX！給誰看呢？哈哈哈！！」隨後又接著說，「穿得這麼性感」、「我喜歡妳」、「真的好喜歡妳」、「一定是個大美女」、「妳寂寞嗎」等挑逗言語。

▲半夜失眠！21歲男偷走2條「人妻味」內褲...留挑逗字條：妳寂寞嗎？（圖／翻攝都市快報）

▲▼胡男留下一張低俗內容的紙條。（紙條正反面）

▲半夜失眠！21歲男偷走2條「人妻味」內褲...留挑逗字條：妳寂寞嗎？（圖／翻攝都市快報）

事發後，劉男和妻子時常盯著監視器，希望趕緊將兇手抓到。當天晚上，劉男正在睡覺時，突然被門外的聲音驚醒，趕緊開燈跑出去看，結果發現晾衣處站著一名赤裸上身的男子。隨後，劉男立即將赤裸男抓住，甚至還從對方的左邊褲子口袋挖出了一條妻子的內褲，當場氣炸。

胡男事後向警方坦承，自己前幾天半夜因為睡不著覺，所以就獨自一人沿著村道閒逛，隨後發現一戶農宅院子裡有晾曬內衣褲，突然產生邪念將2條蕾絲內褲偷回家。隔天，他寫了一張紙條，又到了同一個地方，並且順手偷了一件內褲，結果這次竟被逮個正著。據悉，目前胡男已被當地公安依法行政拘留。

▼胡男當時裸著上身偷內褲被逮。

▲半夜失眠！21歲男偷走2條「人妻味」內褲...留挑逗字條：妳寂寞嗎？（圖／翻攝都市快報）

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