陳其邁防疫論文掛「第一作者」　詹長權：因他是主要貢獻者





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁22日被踢爆碩士論文幾乎「整本抄襲」。民眾黨立委蔡壁如不打李眉蓁，反而質疑陳其邁在擔任行政院副院長時，與12名專家學者共同發表的防疫論文為何可以列為「第一作者」。對此，同為作者的國立台灣大學公共衛生學院院長詹長權23日受訪時正面回應力挺陳其邁，「因為他是主要貢獻者」。

今年5月，各國疫情正險峻時，由陳其邁主導與疾管署、資安處、健保署、台大公共衛生學院等跨部門共同合作，共計12位國內知名學者共同撰寫發表，並以鑽石公主號防疫過程為主題的論文，投稿國際知名的「醫學網路研究期刊」（Journal of Medical Internet Research）也獲刊登。

面對蔡壁如質疑為何陳其邁可以列為「第一作者」？台大公共衛生學院院長詹長權23日表示，陳其邁從二月初投入防疫工作以來，常常跟自己討論面對疫情如何運用科技解決問題，並逐步提出不同想法，「他整合政府跨部會跨部門，因為這牽涉到交通部門、內政部門、衛福部門等，這會幫台灣建構一個非常好的數位防疫的系統，這整個東西都是他去完成的。」

詹長權回憶，當時鑽石公主號成功的防疫經驗，讓陳其邁想到應該要留下紀錄，「他都有跟我做討論，鑽石公主號做到滿成功的，裡面比較重要的，像是要知道這些人有沒有感染跟生病，那就要去追蹤。這個過程，他（陳其邁）想說這麼好的防疫措施，應該好好留下來，可以給世界各國的人用，他想說寫成論文，我也覺得不錯，『他就是最主要的貢獻者』。」

詹長權舉例解釋陳其邁為何列為「第一作者」，在學術界做事，就是看「誰的貢獻最大」，「誰的貢獻最大就是誰，沒有他（陳其邁）怎麼可能做的成這個事情？就像我們指導學生，如果實驗都是他做的，當然就是他貢獻最大。」

詹長權指出，該論文陳其邁主責鑽石公主號防疫措施的跨部會協調，並負責整個計畫執行的架構、研究論文的設計及起草。過程中，陳其邁常與自己討論，論文當然也有其他學者一起強化學術內容，「因為有陳其邁建構架構，以行政院以國家的角度出發，內容才會如此完整。」

事實上，這本論文從投稿到刊登僅花了十天，在與「醫學網路研究期刊」往來的信件中，對方表示，「我們很少立即接受稿件，但我們認為這是非常重要且優秀的稿件，需要盡快刊出」。

詹常權說，因為當時國際上大家都很緊張，「國外沒有辦法，沒有應用科技來做接觸者追蹤跟調查，鑽石公主的事件在全世界都有名，我們的東西好、議題重要、對國際有貢獻。當初設定這樣架構，想說台灣經驗很好，所以留下紀錄跟世界分享，陳其邁在這個地方很重要。」

論文「內含在627,386名與入境台灣的鑽石公主號乘客接觸者的covid-19：大數據分析」有四大重點。第一，借由乘客的手機訊號追蹤鑽石公主號乘客足跡；第二，透過手機訊號與基地台等大型數據交叉驗證，再藉由手機地理位置定位方式分析，迅速找出有接觸史的民眾；第三，政府針對這些民眾發送細胞簡訊，提供自主管理、居家檢疫，以及篩檢管道等相關資訊；第四，利用健保資料庫，對可能的接觸者進行健康狀態追蹤，一旦這些接觸者，出現肺炎相關症狀，則進行篩檢。

由於台灣是全世界第一個用科技、大數據防疫的國家，將大數據與流行病學結合是方法上的創新，透過發表論文向國際分享台灣科技防疫的創新模式與經驗，也讓該論文獲得國際關注。

▼台大公共衛生學院院長詹長權。（圖／記者林育綾攝）

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