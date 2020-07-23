美下令關閉中國駐休士頓領事館　學者黎安友：強烈敵意

▲美國要求中國駐休士頓領事館兩天內關閉。（圖／路透）
實習記者林宣佑／綜合外電報導
美國國務院22日證實，要求中國72小時內關閉駐休士頓總領事館，並表示此舉是為了保護美國的智慧財產權及美國人的隱私訊息。自由亞洲電視台報導，美國紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）認為這將導致兩國對抗越演越烈。
在美國著名的中國問題專家黎安友表示，「川普政府正對中國做出越來越嚴厲的行動，這個行動使美國對抗中國的尺度再升級。」他形容這個行動象徵「強烈敵意」。
中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上回應這個消息，他指出「這是美國單方面對中方發起的政治挑釁……，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則，中方必將做出正當和必要反應。」
美國前駐北京大使羅德（Winston Lord）對《美國之音》說，「我們需要更多資訊，針對智慧財產權和主權等法律問題解釋太過含糊。」他肯定中國一定會報復性關閉美國一個領事館，很可能是在武漢。
羅德認為，雙方的外交危機很可能演變成軍事熱戰，例如在南海或台灣海峽。他批評這是川普的連任策略之一，他說，「川普故意凸顯拜登（Joe Biden）對中國的軟弱，並將所有歸咎於中國。」
About 8:25 pm on Tuesday, our officers responded to a meet the firefighter call to the China Consulate General in Houston building at 3417 Montrose Blvd.— Houston Police (@houstonpolice) July 22, 2020
Smoke was observed in an outside courtyard area. Officers were not granted access to enter the building. 1/2
根據休士頓當地媒體報導，當地時間21日晚間，有目擊者看見中國領事館在焚燒文件，人們對領事館焚燒的物件十分好奇。休士頓警方和消防部門接到關於領館的火災通報後出勤，但沒能進入館內，而大火隨後熄滅。休士頓警方也在推特上推文證實這個消息。
美國參議員盧比奧（Marco Rubio）當天也對媒體表示，當任何一個國家的使領館被下令關閉的時候，他們都會銷毀館內存放的物品，包括文件和電子設備等。他提到，如果美國使領館被迫關閉，美國海軍陸戰隊將負責銷毀館內物品。