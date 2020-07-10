全台同步！日本銷售NO.1眼鏡市場推出振興方案「用3千元最高可買到7千元眼鏡」驚喜大放送

消費中心／綜合報導

在日本擁有970間以上的連鎖門市、銷售NO.1的「眼鏡市場」，為慶祝第9間門市-台北永春店開幕，全台「眼鏡市場」同步推出「3重超級優惠活動」，搭配振興券開跑首日7/15（三）登場，讓消費者換眼鏡更有感！第一重驚喜，活動期間到眼鏡市場門市，找到服務人員大喊通關密語「眼鏡市場追加費用0元」，就能以3,000元挑選「5大日本熱銷品牌」中喜愛的鏡框，最高可配到價值7,490元的眼鏡一付，還可自由選配1.67超薄型鏡片、1.74極薄型鏡片、多焦鏡片。活動期間7/15（三）～19（日）每天9家門市各限量10名，新開幕的台北永春店再加碼5個名額，多達15個名額，已有心儀鏡框名單的眼鏡族，絕對要趁此機會手刀購入。

詳細活動內容►►► https://bit.ly/3iDxf9Q

第二重驚喜，則是針對有「眼鏡市場專業推薦鏡片」需求的消費者，舉凡30～40歲或50歲以上長時間使用智慧型手機的眼鏡族，以及擔心使用過程中鏡片容易刮傷、需要「極耐刮」的眼鏡族，「眼鏡市場」祭出「指定鏡片升級價為1,000元，現在0元」的超殺優惠，讓在乎眼睛健康、清晰舒適度的消費者，終於可以不用擔心荷包，大膽升級上去。

為歡慶新門市開幕，品牌特地邀請「日本天后」站台！三麗鷗大明星Hello Kitty將在7/18（六）下午2點與4點在台北統一時代門市、7/19（日）下午2點與4點在新竹SOGO門市華麗現身，屆時將與現場所有大小朋友同樂合影（每場活動30分鐘，限量20組，活動前30分鐘開放報名）。趁著開幕慶活動，以更實惠的價格，為自己換來更升級的清晰舒適效果，以全新視野迎接各產業急起直追的後疫情時代。活動詳情►►► https://www.facebook.com/meganeichiba.tw/

眼鏡市場海外一號店於2020年3月正式登台，短短不到四個月時間，已陸續在台北、桃園、台中開了8間門市，讓重視眼睛安全、舒適度的台灣眼鏡族，都能享受日本直輸的透明價格設定、嚴謹驗光技術、時尚質感鏡框以及各式實用機能。近日，「眼鏡市場」即將迎接在台第9間門市——台北首間街邊店「台北永春店」，配合新店開幕和全台正瘋的振興活動，全台門市也祭出「3重驚喜」，民眾最便宜可用3,000元買到價值7,490元的優質眼鏡，還有機會與Hello Kitty相遇、合照留念。

過去，台灣的眼鏡市場定價模糊，且價格往往會因度數、散光、老花、多焦等狀況而層層疊高。本來挑了一支還在預算內的鏡框，最後配到好的價格竟然急速飆高，讓人買不買單都難為。「眼鏡市場」引進日本售價透明的服務，無論消費者度數、散光有多高，或甚至想搭配多焦鏡片，從挑選、驗光到結帳的金額，就是鏡框上的標價，整副配到好，追加費用0元，眼鏡族不用再躊躇眼鏡行門外、不敢進入。

日本眼鏡以講究細節、呈現精湛技藝而著名，不少眼鏡族過去也都趁著到日本旅遊之際，順道配一付回台。現在即使還不能出國，到「眼鏡市場」就能盡情挑選傳承自世界三大眼鏡聖地日本「鯖江」的手造溫度與精細質感。例如受到眼鏡族喜愛的「5大熱銷品牌」ZEROGRA、eyerouge、i-ATHLETE、FREE FiT和Cotori，分別代表輕盈、運動科技、舒適、自然等機能，力求滿足不同族群的使用需求。



▲以日本製柔性β鈦製作的「ZEROGRA」系列，強調「無重力」的配戴舒適感，讓眼鏡掛在耳上，輕柔得彷彿「不存在」。





▲擁有簡約外框＋舒適設計的「eyerouge」系列，備受追求日雜風格，喜愛自然生活步調的女性消費者喜愛。



▲使用輕量、柔軟的樹脂框架和耐汗橡膠耳掛的「i-ATHLETE」系列，能輕柔包覆頭部、防止錯位，適合喜愛戶外活動、曾有把眼鏡甩出去經驗的運動族，趁著「振興驚喜活動」做為更換目標。

然而一副眼鏡最重要的還是「能否帶給使用者更舒適清晰的視野」。為此，「眼鏡市場」也同步引進19道專業驗光項目，並由持有專業執照的驗光師，為每位消費者精確分析、量身打造最適宜的鏡片度數。以高質感與專業度，大大拉開與坊間眼鏡品牌的距離，細膩為靈魂之窗著想的服務，多年以來深受重視品牌內外質感的粉領OL們青睞。



▲許多人都有「好不容易找到喜歡的鏡框，大小卻不適合自己臉部」的窘境，日本熱銷300萬付「FREE FiT」系列的材質可依據不同使用者的頭型做調整，讓每種款式都是「專屬於你」的命定眼鏡。





▲長時間使用電腦，並習慣配戴隱形眼鏡的OL族群，偶爾也有想戴眼鏡、讓眼睛休息的一天。輕巧、不易錯位的「Cotori」系列，就是為時尚女子量身打造的舒適鏡框系列。（圖／眼鏡市場提供，下同）

眼鏡市場 ►►► https://bit.ly/3iLt3VB