脆嫩豬排在家輕鬆DIY！　抓住另一半的胃就靠飛利浦氣炸鍋

▲想做出外酥內嫩的厚切豬排，抓住另一半的胃，在家靠著飛利浦氣炸鍋就能一機搞定。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

剛出爐的厚切豬排香氣撲鼻而來，表皮呈現金黃色，讓人光看就口水直流，一刀切下外酥內嫩，就算廚藝不佳，在家也能靠著氣炸鍋，端出一手好菜緊緊抓住另一半的胃。

▲▼廚房新手在家使用飛利浦氣炸鍋，也能做出金黃色外皮、外酥內嫩的豬排。（圖／記者謝婷婷攝）



跟著女友一起參與料理過程的蔡先生，擺盤完咬了一口豬排，讚不絕口的表示：「我覺得這口感超讚，就是外面非常的酥脆，裡面非常的juicy。」而掌廚的王小姐則說：「吃起來的口感跟外面的餐廳差不多，但是相對就是更不油膩，然後吃起來也很清爽。」

▲▼飛利浦氣炸鍋主打擁有獨家專利的渦輪氣旋科技，強調底部獨特的海星底盤，可減少高達80%的油脂。（圖／記者謝婷婷攝）

氣炸鍋知名品牌飛利浦主打擁有獨家專利的渦輪氣旋科技，底部獨特的海星底盤，不只讓食材受熱更均勻，業者強調還能減少高達80%的油脂，讓每一口都能享受美味健康。

本身怕胖的王小姐坦言：「希望可以吃得比較健康，少油一點，也剛好有在網路上面，看到各種網友都有介紹到飛利浦的氣炸鍋，就想說可以買回來試試看。」

▲情侶在家使用飛利浦氣炸鍋做料理，可以兼顧美味健康。（圖／記者謝婷婷攝）

除了是話題性十足的減脂家電，消費者最在意的食安環節上也不馬虎，機身與全配件都經過SGS無毒殘留檢驗，還有智慧過熱顯示、自動斷電設計，讓安全有感升級。

▲飛利浦氣炸鍋機身與全配件都經過SGS無毒殘留檢驗，還有智慧過熱顯示、自動斷電設計。（圖／記者謝婷婷攝）

蔡先生也補充說市面上氣炸鍋品牌很多，在挑選前其實做足功課，「我們最後是選擇比較大的品牌，因為這樣產品品質跟售後服務，我們才可以確保這樣子在吃起來才會比較安心。」有了一台氣炸鍋，廚房新手在家就能把餐廳等級的料理輕鬆端上桌，享受更健康安心的減油料理生活。

