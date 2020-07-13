新光三越用振興券買Dyson回賺8千元　飛利浦氣炸鍋現省4600

▲振興券將上路，百貨通路再推加碼。（圖／新光三越、遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

振興券即將在7／15正式上路，全台最大百貨連鎖新光三越，也在今（7／13）宣布實體券回饋，其中家電、3C與化妝品都是亮點，包括Dyson V11無線吸塵器，搭配實體振興券加上特價與信用卡回饋，最多可回贈8,100元，此外飛利浦氣炸鍋也有4,600元的回饋幅度。另外還推出LINE Pay Money加碼LINE POINTS回饋，沒有信用卡也能享優惠。

新光三越在日前宣佈旗下「夏季卡利High」結合政府振興券回饋，其中針對實體振興券祭出首度銷費3,000元送1,000元抵用券，該抵用券可針對特定業種消費2,000元時進行200元抵用，還能使用信用卡再賺回饋，如今7／15實體振興券即將上路，新光三越也針對30款「特定爆品」加碼400元至1,000元不等的禮券，搭配回饋方案，家電與3C等品類都能有不少回饋。

7／9至7／20期間，新光三越購物刷12間指定銀行信用卡，即使未綁定振興券，先享全館消費滿3,000元送300元，名品單櫃消費滿1萬元送500元；7／15至7／19活動期間，持「實體振興券」到店消費，單筆消費滿3,000元就送1,000元抵用金；7／15至7／19期間，新光三越針對12間銀行信用卡，推出消費滿3,000元送200元回饋；聯名卡消費單筆刷3,000元送300元回饋。

以Dyson v11 absolute無線吸塵器為例，原價26,900元，特價22,900元，已經省下4,000元，加上使用3,000元實體振興券，可再獲得1,000元抵用券，另剩下19,900元使用優惠信用卡刷卡付款，又可再送1,800元抵用券，若再加上聯名卡消費滿3,000送300元抵用券，另加碼贈1,000元贈品禮券，最高回饋8,100元。

而今年持續熱賣的飛利浦氣炸鍋，也推出尊爵版HD9240，原價10,990元，特價8,990元，持實體振興券加贈1,000元抵用券，剩下5,990元刷特定銀行信用卡，即可再回饋300元抵用券，若使用聯名卡再加碼300元與1,000元贈品禮券，其回饋也達到4,600元。

針對化妝品，也提供特定商品加碼禮券回饋，包括價值7,680元的雅詩蘭黛頂級花秘造水眼霜組，特價6,000元，加碼回饋600元抵用券，實體振興券買3,000送1,000元抵用券，加上刷聯名卡3,000元送300元抵用券，另加碼300元抵用券，最高省下3,680元。

新光三越表示，7／15全台15店正式上線LINE Pay Money支付服務，針對現綁定LINE Pay Money推出400點LINE POINTS回饋之外，於新光三越消費滿3,000元，再加贈LINE POINTS 200點回饋，等同賺到600點LINE POINTS，於支援通路消費時可折抵600元。

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旗下有12間分店的遠東百貨，近期也在舉辦年中慶促銷，特價商品搭配振興券，也提供層層回饋，其「超級年中慶」第二波檔期7／10至7／28登場，服飾、家用部門單筆6,000元送300元抵用券；大家電單筆消費滿萬10,000元送1,000元抵用券；保健器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券。

遠百表示，針對「實體振興券」從7／15起持振興券到全台遠百，單筆消費滿3,000元送1,500元抵用券，內含500元1張、200元5張，可於特定業種與消費砍門檻達到時抵用，全台限量2萬份。