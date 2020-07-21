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潮物也有懷舊情懷　三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼上手玩

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼上手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

隨身聽、紙箱、收音機，以及搭有轉鈕的黑白電視這些富有懷舊感，且看似與Galaxy Buds/Buds+這一類潮流小物沾不上邊；不過，為了讓使用者同時兼具潮流與復古感，三星電子現在將這些元素轉化成Galaxy Buds/Buds+保護殼。《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了這四款保護殼進行拍攝，復古造型的保護殼讓你拿出來秒吸睛。

隨身聽
隨身聽保護殼有紅、黃兩個顏色選擇，造型的設計理念是源自於1980年代卡帶隨身聽品牌「mymy」，而這款隨身聽品牌也是Samsung Electronics在當年所推出。

▼三星Galaxy Buds/Buds+隨身聽保護殼有紅、黃兩個顏色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

卡帶隨身聽已經在市場上消失的現在，三星電子讓它搖身一變，成為Galaxy Buds/Buds+的保護盒，富有趣味的世代交替感。

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼紅色的Galaxy Buds+搭配上紅色的隨身聽造型保護殼毫無違和感。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

在這款隨身聽造型保護殼上，也設計了許多按鈕造型，比較可惜的是，這些按鈕並不能按，如果能夠讓使用者按下，就能更有將隨身聽帶在身邊的感覺。

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼隨身聽造型保護殼上的按鈕並不能按。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

紙箱

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy Buds/Buds+紙箱保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

這次三星電子所推出的紙箱造型耳機保護殼也相當吸睛，上頭所印的紙箱貼紙上，寄件者還寫著「Galaxy」，且是由韓國出貨；就連封箱膠帶的切痕都還是鋸齒狀。

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼紙箱造型耳機保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

收音機

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

這款復古感收音機造型的耳機保護殼也是相當吸睛的小物，且與隨身聽造型的保護殼一樣，復古收音機與Galaxy Bud/Buds+有種世代的衝突感，但將兩者結合又富有趣味性。

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼復古造型耳機保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

黑白電視

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

根據三星官網顯示，復古電視盒充滿時代感的造型設計靈感來自早年的韓國電視機，這款保護殼不僅可穩固保護裝置，同時以獨特的色彩和設計展現不同凡響的時尚品味。

這四款造型耳機保護殼均已在三星官網中販售，每款售價皆為1,190元。使用者可視自己的需求，來決定外出時是要將裝置放在包包中，或者是吊在包包上，不過要注意的是，這四款造型耳機保護殼盒裝當中皆未附吊繩，因此使用者若是想將裝置吊在包包上，就得要自己準備粗細合宜的吊繩了。

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼使用者可視自己的需求，來決定外出時是要將裝置放在包包中，或者是吊在包包上。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Buds/Buds+復古保護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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