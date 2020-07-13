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三星5G生力軍報到　Galaxy A51、A71 5G版七月下旬上市

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▲▼Galaxy A51、A71 5G版。（圖／台灣三星提供）

▲5G版Galaxy A51。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣已正式進入5G世代，台灣三星先前已表示，5G版本的Galaxy A51、A71會於台灣市場亮相，而在今（13）日官方也正式確認，Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於7月下旬起陸續於全台通路正式上市。

Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑三色選擇，建議售價16,990元；Galaxy A71 5G則會推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑三色，建議售價19,990元。

▼Galaxy A71 5G版推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑三色。（圖／台灣三星提供）

▲▼Galaxy A51、A71 5G版。（圖／台灣三星提供）

另外，台灣三星也指出，即日起至8月31日同享「今夏振興買起來」優惠：於全台通路購機登錄即送無線藍牙頸掛式耳機（建議售價1,990元）。於三星智慧館購機可再享消費滿萬送千、單筆最高上限3,000元的配件購物金，多項穿戴式裝置、行動電源、手機周邊配件等好物任君選購。此外，購買Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G還可享「2個月Youtube Premium免費試用」。

據了解，Galaxy A51 5G搭載6.5吋Super AMOLED O極限全螢幕，劇院級的清晰畫質觸手可及；Galaxy A71 5G則以6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕，讓消費者置身影像及遊戲世界、感受沉浸式體驗。兩款裝置皆具備4,500mAh超長續航力電池，Galaxy A51 5G並支援15W、Galaxy A71 5G支援25W快速充電功能。

兩款手機皆採用4+1鏡頭，分別搭載4,800萬像素與6,400萬像素主鏡頭，展現細膩的照片細節；其123°超廣角鏡頭讓出遊霸氣大景隨手可得；而透過微距鏡頭的視角，布料的紋理、甜點的質地等再平凡不過的物品，也能呈現不一樣的效果；景深鏡頭則讓照片凸顯主體更加生動；運用3,200萬前置自拍鏡頭則能輕鬆拍出清晰美照。

透過Galaxy A51 5G和Galaxy A71 5G的「超穩定動態攝影」功能，不論是即興手持來段街拍VLOG、記錄家中寶貝與毛孩的好動身影，皆能呈現穩定流暢、媲美專業的高畫質攝影作品。內建128GB ROM大容量，並支援Micro SD額外擴充容量至1TB，讓消費者不再擔心儲存空間不足。

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