快訊／路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」

▲中美雙方在關閉領事館上火力全開。(圖/資料照)

記者陳亭伃/綜合報導

根據俄羅斯衛星通訊社、路透社報導,中國政府宣布考慮將關閉美國在武漢領事館。據悉,美國政府21日下令要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館,中國外交部發言人汪文斌親上火線回應,認為美國對中國採取前所未有的升級行動,「中國敦促美國應撤銷所有錯誤決定」否則將會做出必要回應。

根據路透社報導,美國務院聲明中指出,關閉休士頓領事館是為了保護美國的知識產權與美國機密,美國不會容忍中國侵犯我們的主權以及對人民的威脅,另外對於中國不公平的貿易行為,是無法被接受。報導指出,近期美中在貿易、技術、香港問題、南海問題上,無法達成共識且關係升溫,如今美方的要求恐怕將再度引來關係僵化。

《路透社》報導中也提到,中國外交部發言人汪文斌指出,美國政府也不斷騷擾中國外交部官員、領事人員,甚至用威嚇的訊息詢問中國學生,甚至沒收其個人電子設備或居留,讓中方相當不滿。

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move.