快訊／路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」

▲中美雙方在關閉領事館上火力全開。（圖／資料照）

記者陳亭伃／綜合報導

根據俄羅斯衛星通訊社、路透社報導，中國政府宣布考慮將關閉美國在武漢領事館。據悉，美國政府21日下令要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館，中國外交部發言人汪文斌親上火線回應，認為美國對中國採取前所未有的升級行動，「中國敦促美國應撤銷所有錯誤決定」否則將會做出必要回應。

根據路透社報導，美國務院聲明中指出，關閉休士頓領事館是為了保護美國的知識產權與美國機密，美國不會容忍中國侵犯我們的主權以及對人民的威脅，另外對於中國不公平的貿易行為，是無法被接受。報導指出，近期美中在貿易、技術、香港問題、南海問題上，無法達成共識且關係升溫，如今美方的要求恐怕將再度引來關係僵化。

《路透社》報導中也提到，中國外交部發言人汪文斌指出，美國政府也不斷騷擾中國外交部官員、領事人員，甚至用威嚇的訊息詢問中國學生，甚至沒收其個人電子設備或居留，讓中方相當不滿。



