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23歲男大嘆「長太帥」困擾多到想死　網看照片：好像挺一般？

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▲馬勇。（圖／翻攝自微博）

▲自認帥到沒朋友的馬勇。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸一名23歲男子馬勇日前出現了一項超特別的困擾，他覺得自己「長得太帥」，因此身邊的人都不和他交流，而且感覺大家都一直在製造有關他的流言蜚語，甚至動了想輕生的念頭。不過當記者拿著他的照片到街上詢問路人時，不少路人看到後卻表示「好像就滿普通的」。

▲馬勇。（圖／翻攝自微博）

▲馬勇認為自己的長相已經帶來太多困擾。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，馬勇自認超帥長相已經對自己造成太多困擾，「我的社交能力也減少了，感覺出門在外，隨時都遭到各方面的流言蜚語，想死的心都有了，有時候我都想跳樓了。不過當記者拿著馬勇的照片詢問路人時，有人表示挺不錯的，也有人表示「覺得一般」。

▲路人覺得馬勇長相沒有特別突出。（圖／翻攝自微博）

▲路人覺得馬勇長相沒有特別突出。（圖／翻攝自微博）

對此，馬勇則表示這些人應該都是忌妒他，正因為這樣，無論在工作上或生活上，他都覺得自己被孤立了；他還表示長相是天生的無法改變，所以希望在工作上大家可以和自己有更多的交流關注，讓他成為一個真正的正常人，可以好好生活。

馬勇的朋友小張透露，大家不願意和馬勇交流其實並非因為帥氣長相，而是因為馬勇的性格有點矛盾，有時候內向有時候外向，而且在對待事情上面「想怎麼樣就認為是什麼樣」。

對此，心理諮詢師劉樹林則指出，馬勇這樣的表現其實是社交恐懼症，因為他覺得大家對他有敵意、忌妒他，但其實這些都是馬勇自己的幻覺，也是給自己的社交恐懼正找理由，「這些感覺都是來自他內心，我覺得是一種自卑的結果。」

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