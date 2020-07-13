一張照曝罷捷連署「攏某狼」　鳳山清捷隊：是把鳳山民眾當塑膠？

▲罷免黃捷街頭連署實況。（圖／翻攝臉書社團《公民割草行動》）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭到點名，最新數據顯示，目前連署已累積2.7萬份，目前罷捷團「鳳山清捷隊」也正在路邊擺攤，希望能將份數衝高，但就有網友在臉書社團《公民割草行動》內發文，分享了罷捷團體的街頭實況，直呼實在是「攏某狼」（台語：都沒人）。對此，罷捷總部「鳳山清捷隊」也回應了！

有網友在臉書《公民割草行動》內貼出一張罷捷團體街頭連署站的情況，從畫面中可見宣傳車附近擺著幾隻旗幟，上方寫著「罷捷有理」、「吃人夠夠」等標語，而一旁2名志工身穿「罷捷」黃背心等著路人經過，還有1名志工頭上綁著布條，字字句句寫著對黃捷的不滿。不過，不知道是否受天氣炎熱所影響，連署站看起來相當冷清，一段時間過去，期間很少人上前詢問或簽署，讓拍照者不禁直呼「攏某狼」（台語：都沒人）。

▲罷捷總部發言人徐尚賢 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於此貼文，罷捷總部「鳳山清捷隊」也回應：「感謝這位網友願意替我們鳳山清捷隊分享街頭連署實況，我們相信您的拍照技巧應該是純熟的，拍照能力應該是有目共睹的，我們善意的提醒這位網友，我們擺放的桌椅是在貨車左側而不在貨車後側，我們擺放的時間是三個小時而不是三秒鐘，您直呼實在是『攏某狼』，是把鳳山民眾當成塑膠做的嗎？！還是真把鳳山民眾當成狼？！」

▲ 鳳山清捷隊掃街 。（圖／記者黃子倩攝）

罷捷總部也表示：「非常感謝頂著大太陽前來街頭連署站的民眾朋友，大家挺身而出的身影出現在眾多攝影師的傑作中，大家堅毅不拔的精神烙印在鳳山清捷隊的內心裡，清捷行動，人民運動，我們的足跡有千百種方式記錄，我們的抱負將流傳千秋萬代！」

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