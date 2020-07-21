罷捷小物持續推陳出新　鳳山清「捷」隊曝送件時間點！

▲罷捷小物有貼紙及杯墊 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免時代力量高雄市議員黃捷如火如荼進行中，據了解，目前志工正在整理第一階段所需的連署提議書，累積份數約近2萬9千份，預計在這禮拜或最晚下禮拜二，至中選會遞交罷免第一階段需要的提議書，另外，包含領銜人和理由書都已經準備好了，罷捷小物也不斷推陳出新。

▲罷捷文宣 。（圖／記者洪靖宜攝）



鳳山清捷隊發言人徐尚賢表示，自7月6日公布累積連署書約2.7萬份後，至今推估已近2.9萬，由於目前志工都在整理第一階段所需的提議書，因此沒有細算，預計在這禮拜或最晚下禮拜二，至中選會遞交罷免第一階段需要的提議書。

「一定是有信心！」，發言人徐尚賢表示，罷捷行動依然進行中，每天都匯到外頭擺攤，份數持續增加當中，除了連署提議書準備好了，罷捷領銜人也已經確定，由一名劉姓女士擔任，徐尚賢形容，她是一位毫無背景的媽媽，也酸說：「比起罷韓四君子單純多了。」

至於罷免理由書，也已經準備得差不多，主要提及五點理由，第一、問政未盡職責；第二、扭曲事實，罔顧民意，第三、面對任何事情，雙重標準，第四、沒有禮義廉恥可言，不配成人民表率，第五、干預他國內政，將國家安全陷入危險之中。

▲罷捷垃圾袋 。（圖／記者洪靖宜攝）

鳳山清捷隊認為，黃捷心中其實還是很擔心，因此為了維持住罷捷聲量，除了不斷擺攤提供簽署，罷捷小物也不斷推陳出新，從一開始的文宣貼紙及垃圾袋，也推出杯墊和手機架，一擺出就被拿光光。

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