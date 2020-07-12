「鳳山清捷隊」高溫下徒步發罷免傳單　群組酸黃捷「畢竟我有點漂亮」要改標

▲鳳山清捷隊趁週日掃街發宣傳單。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

罷免時代力量議員黃捷為訴求的「鳳山清捷隊」，12日下午4點集結在一家超商前整隊，共分成3隊出發進行鳳山過埤里大掃街，現場至少動員的2、30名志工，要用徒步的方式，沿街投遞傳單與罷免書到住戶的信箱，希望能將目前累積共27000份的連署書，數量衝得更高。

週日下午，儘管時間已經過4點，戶外天氣依舊炎熱，只見志工們穿上黃背心後，都自備了毛巾、水還有手持電風扇等防曬小物，要避免中暑，根據罷免黃捷連署發言人的說法，這次掃街一共準備了1萬多份的宣傳單，另外在超商前面也開來發財車，擺設桌子、椅子，要讓有意願一起簽連署書的民眾，可以直接坐下來填寫。

▲鳳山清捷隊趁週日掃街發宣傳單。（圖／記者黃子倩攝）

鳳山清捷隊預計將掃街3小時，也就是說這場掃街活動至少會持續到7點，期盼能用行腳、走路的方式，展現出想要罷免黃捷的誠意與行動力，吸引更多有志一同的民眾加入填寫連署書。

另外針對黃捷10日晚間在臉書開直播，標題是「畢竟我有點漂亮」，鳳山清捷隊特別在群組內回覆，認為黃捷這個標題「是否屬實？答案或許見仁見智、因人而異，可是大家應該不能否認，有一種說法叫做『相由心生』，所以是不是可另用標題『畢竟黃捷有點面目可憎』？！」來作出回應。

▲鳳山清捷隊趁週日掃街發宣傳單。（圖／記者黃子倩攝）

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