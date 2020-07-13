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罷捷行動超火熱？　網一張圖曝「街頭連署站實況」：攏某狼

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▲▼罷免黃捷街頭連署實況。（圖／翻攝臉書社團《公民割草行動》）

▲罷免黃捷街頭連署實況。（圖／翻攝臉書社團《公民割草行動》）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」，最新數據顯示，目前連署已累積2.7萬份，距離第二階段2.9萬份還有一點距離，但有網友在臉書社團《公民割草行動》內發文，分享了罷捷團體的街頭實況，直呼實在是「攏某狼」（台語：沒有人），不禁引發大家熱議。

有網友在臉書《公民割草行動》內貼出一張罷捷團體街頭連署站的情況，從畫面中可見宣傳車附近擺著幾隻旗幟，上方寫著「罷捷有理」、「吃人夠夠」等標語，而一旁2名志工身穿「罷捷」黃背心等著路人經過，還有1名志工頭上綁著布條，字字句句寫著對黃捷的不滿。

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不過，不知道是否受天氣炎熱所影響，連署站看起來相當冷清，一段時間過去，期間很少人上前詢問或簽署，讓拍照者不禁直呼「攏某狼」（台語：都沒人）。

此貼文一出迅速引發大家熱議，網友不禁開玩笑大酸「讓他們連署到黃捷任期期滿」、「想到不同意大於同意我就興奮睡不著」、「努力加油喔！不要太丟臉」、「至少讓這些閒人有事做，天天站崗站到老」等話。而「鳳山清捷隊」日前宣稱連署書已累積2萬7千份，希望這幾天可以再透過沿街投遞傳單與罷免書到住戶的信箱等方式，讓數量衝得更高。

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▲▼罷免黃捷街頭連署實況。（圖／翻攝臉書社團《公民割草行動》）

▲▼罷免黃捷街頭連署實況。（圖／翻攝臉書社團《公民割草行動》）

▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

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