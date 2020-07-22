40歲「2寶爸」裝大一生！臉書誘騙13歲少女3度上床…命令傳自拍裸照　下場曝

▲40歲男子假扮大一生誘騙13歲少女交往，發生3次關係、要求拍裸照遭判刑5年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

彰化一名40歲的陳姓男子2018年10月間於臉書假扮大一學生，認識一名年僅13歲的少女花花（化名），同月月底交往後，陳男先是3度與花花發生關係，還要求花花拍下裸照傳給他。日前法院判決出爐，陳男被依與未滿14歲之女子為性交罪、製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，判5年，全案仍可上訴。

判決指出，陳男接續利用花花放學後、補習前的空檔，將花花載到汽車旅館，或者直接於車內發生關係，見花花年幼思慮未深，陳男還要求花花自拍裸照傳給他；整起事件直到花花的父親查覺異狀，進一步詢問後才報警提告。

對此，陳男坦承犯行，而花花提到，陳男都會稱她為「寶貝」、「老婆」，當時覺得陳男像她男朋友，也有一點喜歡，才會按照陳男指示去做出上述的行為。

一審彰化地院審理後，依與未滿14歲之女子為性交罪、製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，判陳男5年，而案經上訴二審，台中高分院認為，陳男離婚育有2子，明知花花身心未成熟，且跟自己孩子年紀相仿，仍為逞一己私慾，做出如此行徑，另外民事部分陳男確定要賠60萬元，只是卻遲遲未付，因此最終維持一審刑事判決結果，全案仍可上訴。

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