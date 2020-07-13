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酒店妹控客人餵大麻硬上3次　鎖浴室傳訊「救我」又回房睡…檢：不合理！

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▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲酒店小姐控男客用大麻迷昏她性侵3次，因過程多處不合理，檢察官處分不起訴男客。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者劉昌松／台北報導

1名酒店小姐指控，她去年間某天下班後，到楊姓男客家中續攤，疑遭餵食大麻後精神不濟，被楊男趁機性侵得逞，她驚醒踢開楊男，仍在客廳、房間先後遭狼爪3次，但檢察官調查發現，被害人期間一度跑到浴室鎖門傳訊給友人「救我」，之後又自己開門進房睡覺，12小時內有多次求救機會未逃不合理等理由，處分不起訴楊男。

年約20歲的被害人提告指控，她在東區某酒店上班，事發當天下班後，跟楊姓男子回家續攤時，楊男給了她像是軟糖的東西吃，吃完就陷入昏睡，因覺得被人壓住，睜眼發現近在眼前的楊男，一腳把楊男擋開，但仍遭性侵得逞，之後又在房間內睡覺時，被侵犯2次，直到她跑出楊男住處，向路人求助，才得以報警，當晚被害人又企圖割腕自殘，被送醫急救。

一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲被害人曾傳簡訊給友人「救我」，未獲回應後，回房間睡覺。（示意圖／達志影像）

被害人驗血報告顯示，體內確實含有大量大麻成分，但辦案人員懷疑，大麻屬於中樞神經迷幻劑，一般來說，不會導致施用者昏迷，而楊男到案堅決否認餵毒，表示當天還有另名男性朋友在家裡，3人只是飲酒作樂，他和被害人發生性行為是你情我願，楊男體內則未驗出大麻等禁藥成分。

檢警進一步調查，發現被害人在楊男家裡待了12個小時，在客廳遭性侵後，曾跑到浴室裡鎖起門來，向友人傳送定位並發訊息「救我」，因友人沒回應，被害人把手機藏在浴室裡後，又自己打開門，進到房間裡睡覺，與一般被害人會盡量遠離加害人，持續撥打電話發送求救簡訊，或者直接報警的情況不同。

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲酒店經紀證稱，被害人陳述遭性侵過程的態度平和。（示意圖／pixabay）

而被害人傳送簡訊的對象到案表示，自己是當天到酒店消費的客人，也才第一次見過被害人，不曉得為何她會傳簡訊給自己，酒店經紀則證稱，被害人向他陳述與客人回家的過程，態度平和，並無特別異狀，且被害人一開口就說要向楊男拿80萬元和解金。

台北地檢署檢察官認為，無證據顯示被害人體內大麻，是因吃了楊男提供的食物所導致，且被害人有很多機會可對外求救，甚至逃離楊男住處，卻在連續待了12小時，過程中無證據顯示遭楊男違反意願發生性關係，因此以事證不足等以由，處分不起訴楊男。

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