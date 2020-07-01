從腰探到股溝...國防部餐會爆性醜聞！女中校淚訴：躲廁所回座又被摸

▲在國防部某單位任職的中校玲玲（化名）控訴，自己2017年間在一餐會上遭長官猥褻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

在在國防部某單位任職的女中校玲玲（化名）控訴，2017年12月12日參加工作餐會時遭吳姓直屬長官猥褻，當時吳男趁聚會快結束、旁邊都無人之際，伸出手從她腰部開始慢慢往下摸，最終甚至探到她內褲裡的股溝處。不過法官認為，因無證據能證明吳男犯行，審結判他無罪。全案仍可上訴。

玲玲主張，她2017年12月12日參加國防部某單位舉辦的工作餐會，被安排坐在吳姓直屬長官旁邊，未料，當晚8點許餐會快結束時，吳男竟趁同桌無人在場之際，伸出右手從她背部中腰處開始往下摸，慢慢探進她內褲股溝處，開始用手抓捏。

玲玲表示，她當下非常緊張，遂趕緊起身離開現場躲入廁所，直到聽到有人陸續離開的聲音，想說可以順勢離去，但因包包還在坐位上，只好硬著頭皮回坐取包，沒想到吳男又再次伸狼爪以相同方式亂摸，直到一旁有人叫喚2人離開他才收手。

▲在國防部某單位任職的中校玲玲（化名）控訴，自己2017年間在一餐會上遭長官猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

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法庭上，玲玲的陳姓同袍出面證稱，事發後玲玲向他提起遭遇性騷擾，長官從背部腰處摸到臀部等事；玲玲表姊也出庭表示，在事發後隔天，有接到玲玲來電泣訴此事，後來她們見面時，玲玲還又重述一遍。

玲玲無奈坦言，早在2017年剛調到該單位就常被吳男針對，不過她總會告訴自己，長官罵她是軍方的男性語言，沒想到性騷事件發生後，辱罵日漸不減反增，甚至還讓她感到抑鬱、須接受諮商（此部分有就醫紀錄得證明），且她明明已經完成戰爭學院的中校，可以升上校了，換單位後還被吳男調去做行政。

吳男出庭時堅決否認有任何強制猥褻行為，並拒絕接受測謊鑑定；吳男辯護人也提出質疑，若玲玲第一次被觸犯感到不舒服，怎麼可能再次返回座位；另對於玲玲拿出的就醫紀錄，他也反駁稱，玲玲是因工作環境高壓才就醫，與性騷擾無關。

士林地院審理時認為，因實在沒有實體證據可以證實吳男犯行，審結判吳男無罪，而他拒絕接受測謊鑑定的部分，應屬廣義緘默權的行使，本不能強迫。全案仍可上訴。

據了解，吳男2018年7月10日曾在職場上大聲斥責玲玲「X妳媽的GG蛋」，這部分經認定已成立性騷擾，有相關書卷可查，但餐會伸狼爪的肢體性擾事件，國防部保防官表示仍無明確證據得證實。

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