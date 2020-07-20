擎天崗看完日出亮蝴蝶刀　渣男逼女網友脫衣性侵「全程手機錄影」

▲莉莉控遭孫男性侵錄影，士林地檢依妨害性自主罪嫌起訴孫男（示意圖，與新聞事件無關／123RF）

記者羅志華／台北報導



孫姓男子於5月間，與另名友人載著3名女網友出遊，玩到凌晨陸續將人送回家後，向獨留下、年約20歲的莉莉（化名）提議再上陽明山看日出，不料孫男竟趁機壓制後座的莉莉，表明「想來一發」，見莉莉哭喊抵抗，又拿出蝴蝶刀威脅「想屍體倒在路邊嗎？」性侵得逞，士檢依妨害性自主起訴孫男。

孫男與另名友人邀約3名女網友，於5月間凌晨，到新北石門區淺水灣海濱公園遊玩，孫男於凌晨4時，陸續將人送回家後，向剩下的莉莉提議，再上陽明山擎天崗看日出，莉莉看完日出後，累得在後座休息，卻不知孫男仍十分「有精神。

孫男離開風景區後把車停在路邊，並直接撲向後座的莉莉，表明「我想來一發」，莉莉嚇得哭喊抵抗，孫男出手壓制之餘，又拿出蝴蝶刀抵住莉莉脖子，恐嚇道「你想要你的屍體倒在馬路邊嗎？」，莉莉聽完更是驚恐，直接開門就要逃，卻跑沒幾步就跌倒被抓回去，並被迫自行脫下衣褲慘遭性侵，孫男更將整個過程錄下。

孫男遭逮後，稱與莉莉是自然發生性行為，並指若莉莉真的受害，為何沒在他下山到超商去買東西時逃跑；但社工證稱，莉莉在做筆錄時不僅手腳有傷，且情緒也相當激動、更害怕被報復，與孫男同遊的友人也說，沒看到孫男與莉莉在玩的時候有甚麼親密接觸，檢察官參考證人證詞、現場照片、莉莉驗傷證明，及孫男的手機錄影，依妨害性自主罪嫌起訴孫男。

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