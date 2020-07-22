李眉蓁論文爆抄襲...吳益政籲中山大學說明　曝「高雄在職教育」應走方向

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

距離高雄市長補選只剩24天！國民黨高雄市長補選人李眉蓁卻遭質疑其中山大學碩士論文全部都是用抄的。對此，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政22日以3點回應，一方面呼籲校方審查後出面說明，另一方面也提出他對在職教育、空中大學的政見想法。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政回應國民黨補選候選人李眉蓁論文風波。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳益政認為，第一，針對論文抄襲風波，應由中山大學審查後，了解大家的質疑後，對外說明，第二則是希望大家能夠回歸市政的討論，他提到，目前在職教育的需求仍是存在，但應要分清楚，像是EMBA（高階管理碩士班）、EMPA（高階公共行政碩士班），強迫教育規範裡，「必須寫論文，其實在國際上也是很奇怪的」。

吳益政提到，在職教育本身就是要走一個職業路線，而非學術路線，社會不應該用學術標準，去要求在職訓練的學生，這個也是我們教育部本身應該要思考的問題。

至於第三點，吳益政則說，提到在職教育就會想到高雄空中大學，他也希望未來有機會，能夠將高雄空中大學改為「網路開放大學」，比照哈佛、MIT（麻省理工學院）、史丹佛、台大、清大、政大的模式，以開放式的課程進行，針對「不需要取得學分、不用註冊繳學費，只聽、想學」的學生。

吳益政提到，若開始執行，希望把高雄空中大學課程內容接軌全世界，讓開放大學的課程內容全部納進來，部分沒有翻譯成中文的，可以和高雄文藻外語大學合作，把法、西、日文全部翻譯，方便讓學生修習，得到全世界最精彩的知識內容，也滿足形式上的學分需求。

吳益政最後說到，他希望未來高雄空中大學能夠擴大標準， 變成「高雄網路國際開放大學」，也是藉由這次論文風波，看到問題的本質在哪，提出解決方案。

▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（左）、民眾黨高雄市長補選候選人吳益政（右）。（圖／ETtoday資料照、記者黃克翔攝）





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