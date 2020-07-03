軍人捷運站搭訕15歲嫩妹…進U2電影院「小頭炸裂」壓上去　獲判免關原因曝

▲邱男見寧寧獨自在捷運站為手機充電，上前搭訕約到U2電影院性侵得逞，北院日前判他緩刑。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者羅志華／台北報導

邱姓男子於2019年10月服役期間，在台北捷運站搭訕年僅15歲的寧寧（化名），並邀約到U2電影院休息，不料邱男見寧寧躺在包廂沙發上，一雙美腿讓他飢渴難耐，竟直接壓上去性侵得逞，北院日前依強制性交罪，判邱男2年徒刑、緩刑4年，並須從事公益勞務180小時、接受法治教育9小時。

邱男於2019年10月間早上，見寧寧單獨在捷運站為手機充電，便上前搭訕邀約至U2電影院休息、吃東西；寧寧在包廂吃飽喝足後，吹著冷氣躺在沙發上休息，卻不知一旁邱男的眼神越來越母湯，慘遭強壓性侵。

邱男遭逮後坦承犯行，但在警詢時表示「我問寧寧幾歲，她好像回答我17、8歲」，於審理時則稱「我當下覺得寧寧應該沒有18歲」；而寧寧於庭上時稱，「我有告訴邱男我15歲，案發時沒有穿學生制服，可能素顏或淡妝」，但後來又改說「不記得有沒有講年紀了」。

法官認為，2人對於告知年齡的細節，前後陳述不一，考量案發時邱男與寧寧認識才沒多久，且寧寧當時也沒穿制服，證據不足認定邱男知道寧寧未滿18歲，本案並不適用《兒童及少年福利與權益保障法》刑期加重的規定。

另外，邱男與寧寧及她母親以30萬達成和解，並獲得對方原諒，法官考量邱男犯後態度良好、積極彌補過錯、無前科，予以減刑，判他2年徒刑、緩刑4年，並須提供180小時義務服務、接受法治教育9小時。

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