妳這邊肉肉的！幫爸賣蔬果…慘遭佛寺志工摸遍全身　擺攤妹出招反擊

▲佛寺志工對前來擺攤賣蔬果的女子伸狼爪，遭判刑1年4個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名楊姓男子於佛寺擔任志工，認識前來佛寺擺攤賣蔬果的女子小花（化名）後，竟大起色心，伸出狼爪襲胸、環抱小花，喊著「妳這邊肉肉的」，嚇得小花趕緊掙脫，騎車離開現場，報警處理。日前台南地院依強制猥褻罪，判楊男有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。

判決指出，楊男擔任志工多年，而小花則是去年9月協助父親一同到佛寺旁擺攤賣蔬果；同年的12月11日下午2時許，小花騎車離開攤位前往友人的工寮冰蔬菜，楊男見狀竟騎車一路尾隨，到了工寮後先是伸手環抱小花，摸著小花肚子稱「妳這邊肉肉的」，接著往上摸到胸部再喊出「這邊也肉肉」，此時小花為了想緩頰情況，回稱「我沒錢去抽脂」，沒想到楊男仍不停手，甚至捧住小花的臉「妳很可愛，臉也肉肉」，嚇得小花趕緊掙脫，騎車離開現場。

然而，時隔2小時後，小花因要拿取蔬菜再度騎車前往工寮，而楊男也騎車再度尾隨，小花感覺不對勁，立即打給友人，「保持電話接通但無對話的狀態」走進工寮，而楊男便趁機衝上前，雙手置於小花的脖子、胸部間環抱，直到小花不斷掙脫下，楊男才肯罷手。

對此，楊男坦承犯行，再加上監視器畫面，罪證明確，台南地院考量他犯後認錯深表悔悟，並與小花達成和解並賠償，最終依2次強制猥褻罪，判楊男有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。



►被譽為是「空中峇里島」



►二手票券豐富你的生活



【更多新聞】

國道10號燕巢「小客車高速猛撞飼料車」變廢鐵！駕駛頭部重創慘死



人妻「掀神秘地帶」視訊撩「哥哥」…嬌喊：這次流很多！夫目擊現場氣炸



洗完車突衝撞！害加油站員工骨折、招牌歪曲 他下車喊「8字」…要賠124萬

