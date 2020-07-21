結婚第7年…醫師租屋偷情護理長！傳訊狂撩：摸屁屁　正宮見情慾日記心碎

▲身心科醫師偷吃同科的護理長，妻子崩潰指控「還被小三罵變態」，怒求償100萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名身心科周姓醫師遭妻子小蕙（化名）指控，偷吃同科的陳姓護理長，兩人不但在外租房、一起到高雄聽演唱會，還留下多段親密對話，以及「通姦日記」。對此，小蕙身心受到極大痛苦，怒向陳女求償100萬元，不過日前法院判陳女賠35萬元為適當，全案仍可上訴。

判決指出，小蕙與周男結婚邁入第7年時，發現老公竟承租新竹一處套房作為相姦場所，與陳女偷約到高雄聽演唱會，還曾特別製作生日卡片，另外對話紀錄中老公曾提到「親親」、「抱抱」、「愛愛」、「要親親妳的每個地方、「亂親一通」、「愛愛五六次甚麼的」、「不起來怎麼插入」、「今天親了好幾下」、「還偷摸屁屁」，明顯表達愛意的字句。

小蕙指控，陳女多次叫周男「不准抱她」、「不准愛她」、「不准理她」，還曾打電話口出惡言，怒罵她是變態，而丈夫更是寫下日記，紀錄與陳女曖昧、通姦之事，種種事蹟讓小蕙精神飽受折磨，身心受創，決定向陳女求償100萬元。

陳女否認一切指控，辯稱小蕙提出的對話紀錄等證據，有可能是小蕙自行竄改製作，縱使對話紀錄屬實，取得手段不一定合法，無法當作證據，顯然無法證明她與周男逾越一般男女交往關係。

法官調查，周男與陳女在對話紀錄、日記中都曾提及租屋處的物品等字句，陳女也曾想過要分手，擔心婚外情可能會影響周男工作，因此顯見陳女早已知悉周男是有配偶之人，兩人確實有同居，對此，新竹地院審酌後，認定陳女破壞小蕙配偶權，判陳女賠35萬元為適當，全案仍可上訴。

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