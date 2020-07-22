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桃園大樓出入份子複雜　警破門緝獲海洛因+安毒！13名男女送辦

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▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅攻堅查毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅攻堅查毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區建國路大樓內出入份子複雜，八德警方蒐證監控多時，報請桃檢檢察官指揮偵辦，21日下午持桃園法院核發搜索票攻堅，屋內查獲翁姓男子等13名男女躲在屋內吸毒，現場起出海洛因、安非他命、吸食器與注射針筒等證物，其中邱姓男子還是新北地檢署毒品通緝犯，全案將翁、邱等13名男女依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢署偵辦。

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅查毒，現場查獲13名男女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅查毒，現場查獲13名男女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局最近接獲線報，轄區建國路一處大樓民宅常有不明人士進出，警方懷疑恐有不法情事，分局長陳錦坤指派偵查隊與八德派出所組成專案小組進行偵辦，經長達1個月蒐證後報請桃檢檢察官指揮偵辦，21日下午專案小組持桃園法院核發搜索票進入大樓搜索，但房內有人拒不開門，員警攻堅進入屋內後，赫然發現屋內有多達13名男女躲藏，包括43歲的翁姓男子、62歲的邱姓男子、43歲的林姓男子、45歲的陳姓男子、27歲郭姓男子、45歲的簡姓男子、39歲的邱姓男子、43歲楊姓男子、36歲陳姓男子、51歲郭姓男子、40歲的陳姓男子、35歲黃姓女子與43歲的邱姓男子到案，其中邱男是新北地檢署發布毒品通緝犯。

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅查毒，查獲13名男女分別移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅查毒，現場查獲13名男女分別移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組在現場查扣一級毒品海洛因2.5公克、二級毒品安非他命月2.6公克、安非他命吸食器2組、使用過注射針筒6支、電子磅秤2台等證物，警方鎮訊時，翁男等人坦承吸毒但否認販賣情事，警方偵詢後將翁男等13人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並向上溯源追查毒品來源，邱男因毒品通緝案將解送新北地檢署偵辦。

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅查毒，現場查扣海洛因、安毒、吸食器與注射針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局八德警分局21日下午在建國路某大樓民宅查毒，現場查扣海洛因、安毒、吸食器與注射針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方呼籲，社區大樓、出租套房、鐵皮屋或空屋等易成為毒品據點，警方將落實清查作為，以清查可疑毒品或其他犯罪情事，防堵不法犯罪行為，桃園警方自本月16日起持續規劃除暴專案行動，密集臨檢掃蕩治安顧慮場所，結合暑期青春專案與安居緝毒期程，針對毒品加強查緝，以全面淨化轄區治安。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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