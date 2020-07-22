南鐵地下化23日強制拆除最後1戶　陳致曉：絕不退縮！講到父母淚崩

▲「反南鐵東移自救會長」陳致曉東區青年路住處23日清晨將進行強拆行動，陳致曉強調會堅守家園到最後一刻，絕不妥協。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程將於7月23日清晨，針對最後1戶拒拆遷戶「反南鐵東移自救會長」陳致曉住處進行強拆，陳致曉也在網路發動「擋拆行動」；台南市警一分局警方22日中午12時即派員在現場管制，將比照21日強拆行動模式，在22日晚上動員近百警力在場戒護，並以警力人牆阻擋「擋拆人士」進入現場。



陳致曉與友人與到場聲援擋拆的志士，聚集在陳家客廳及庭院，因應即將面的強拆變局。陳致曉指出，本案的爭點一直是「土地浮濫徵收、公地不用搶民地」，而非補償價格，就算給他家幾億，他們也一樣拒絕南鐵東移濫徵。因為，這是公共政策的問題，而非私人利益之爭。然而，南鐵案進行到協議價購階段，由政府自定的「重建補償」更可見政客透過公權力遂行其貪婪的搶劫行徑。以他家日式洋風建築為例，每建坪「重建補償」價格是2.9萬，你說荒謬不荒謬！？



陳致曉自嘲地說，本案拒戶只剩下他1戶，其他的受迫種種壓力都簽了，連黃家前天也簽了，鐵道局要強拆南鐵東移案「地上物」，這些地上物，就是家庭，住著滿滿的活人！「強拆地上物」， 事實上是「毀滅這些家庭」！他經過9年抗爭，99歲黃家阿嬤、95歲陳家阿公、親自設計建造家園的89歲陳家阿嬤，及小兒麻痺呂先生等，到現在就只剩下他家，面對23日的強拆行動，他仍會堅持到底，絕不會退縮，縱然這個房子最後仍被強拆，這個後果與責任，就要政府、社會來承擔！

陳致曉說，他的房子被列入拆除是房子主體部分，庭院部分並未被列入拆除，就算他抵擋不住被強拆，他以後會在庭院的土地設立紀念碑，說明政府是如何橫行霸道強拆民宅，留下這段歷史，讓世人公評。

陳致曉指出，他的父親是水利會員工，母親是老師，2人受日本教育，他的青年路住家係建於1971年，自購士地，由父母親自行找建築師設計興建，根據父母喜歡的日式風格設計與建，歷經3年完工。



陳致曉強調房子設計由他父親（戰後成大土木系第1屆畢）、母親（著迷於費雯麗電影的浪漫文青教師）和名建築師「傅顯耀」共同設計，屋內裝潢，包含打掉兩次才令母親滿意的費雯麗式圓梯、簡約風燈具、Art Nouveau天花板等，是母親參考諸多日文書籍、雜誌所定案，皆為耗心之作。所用建材包含花東大理石、嘉義阿里山檜木、日本哈密瓜裂紋特殊油漆等如今不但高價，甚至亦難再尋，房子至今有近50年歷史，房子不單是房子，也是全家人的美好回憶，這是十分珍貴的。



陳致曉說，父母生5個小孩，大姐已過世，房子現在由父母、三姐及他住在該處，他為了防止房子被強拆破壤許多珍貴物品，這幾天都陸續搬運到安全的地方。陳致曉說其父母年事已高，母親又有心率不整問題，曾送醫急救才挽回一命，他曾多次勸父母先離開這間房子，以免屆時見到強拆人員心情激動發生危險，但父母就是不肯離去，他也不知該怎麼辦，說著說著陳致曉忍不住情緒激動哭出聲來。



陳致曉最後指出，他會抗爭到最後一刻，他可能會觸犯妨害公務等罪嫌，但他不希望支持他的朋友們吃上官司，希望警方不要針對這些人，他會勇面對一切絕不妥協。



台南市政府指出，比照六都的交通建設情況，台南市是唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通，台南市政府於1991年起開始著手辦理台南鐵路立體化可行性研究，2009年行政院核定通過，於2017年動工，期間長達25年，台南鐵路地下化工程可謂是市民期盼已久的工程。

據了解，7月21日強拆行動在鐵道局中工處與北區開元路黃姓拒拆戶漏夜協調下，達成再給2個月拆遷時間，讓半拆的黃姓拒拆戶有時間「強固」房子及安置年老母親等人，轄區台南市警五分局出動上百名警力從20日開始管理戒護，有效阻擋「擋拆行動」，7月23日清晨六時的東區青年路陳致曉拆遷戶的強制拆除行動，轄區市警一分局也比照辦理，從22日中午12時就派近50名警方在場戒護管制，晚上更會調動鄰近分局警力到場，形成警力人牆防止擋拆人士進場，23日清晨將集結200名以上警力在場，以因應強拆勤務需求，屆時不排除以優勢警力，排除強拆相關問題。

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