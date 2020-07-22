李眉蓁論文涉抄襲　當年口試委員：願配合調查

▲李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

文／中央社

國民黨高市長補選參選人李眉蓁論文內容涉嫌抄襲，當年擔任口試委員的朱景鵬表示，「事情久遠，對李眉蓁口試情形已無印象」，若有需要，願配合調查。

李眉蓁是中山大學大陸研究所碩士，民國97年發表碩論「台灣對中國大陸之貿易分析」，指導教授為中山大學中國與亞太區域研究所前所長林德昌。

當時的論文口試委員除了林德昌，還有政治大學國際關係研究中心中國社會經濟研究所前所長趙甦成，以及擔任召集委員的現任東華大學副校長朱景鵬。

朱景鵬今天告訴中央社記者，他在2008年6月4日獲中山大學邀請，擔任論文口試校外委員，「當時口試學生很多，現在事情久遠，對李眉蓁口試情形已無印象」，但不外乎是針對研究方法跟參考文獻提出疑問，並希望她在試後進行修改。

如今，李眉蓁論文傳出抄襲，他表示，抄襲程度如何得等待中山大學調查，一切尊重中山大學程序，他不宜多做評論，但如果調查需要都會配合。

李眉蓁論文遭媒體踢爆，扣除摘要、目錄及參考文獻後，內容有96%的頁數涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，以及台北大學公共行政暨政策學系學生雷政儒碩論「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」。

中山大學表示，此案已進入學術倫理審查機制，社會科學院也成立審定委員會，將秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查，力求毋枉毋縱。若抄襲屬實，經行政程序核定後，可撤銷畢業資格及學位。

針對論文抄襲疑雲，時代力量高雄市議員黃捷批評，李眉蓁不選擇正面回應，而是扯中山大學、總統蔡英文及高雄市前議長許崑源下水，希望李眉蓁說清楚，對自己學位負責，也向高雄市民負責，直接退選。

Wecare高雄則找志工比對李眉蓁論文，並做成抄襲頁次對照表，呼籲國民黨主席江啟臣立即道歉，並要求李眉蓁退選，別把高雄人當作塑膠看。