行政院將提「紓困3.0」追加2千億預算　柯建銘：8月下旬第二次臨時會處理

▲立法院臨時會後，民進黨團召開記者會整體說明國民法官法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會22日三讀通過《國民法官法》，並通過護照、華航正名2項公決案，宣告臨時會正式結束。不過，行政院下週擬提出「紓困3.0」追加預算案，民進黨團總召柯建銘表示，預計8月15日後召開第二次臨時會處理。

總統蔡英文9日宣布行政院長蘇貞昌近期會提出「紓困3.0」方案。根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條規定，本條所需經費上限為新台幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議。

針對第二次臨時會的時程，柯建銘表示，明天行政院會通過追加預算案後，把預算案送到立法院，各黨團已初步討論，召開第二次臨時會在所難免，適當時機應會落在高雄市長補選後、8月15日，希望能排除一個月的朝野協商期。此外，柯建銘也提到，下個會期最重要的議題就是修憲廢考監。

另一方面，立法院臨時會20日朝野協商時，國民黨團質疑監委人事同意權案投票「程序不正義」，以及民進黨立委陳瑩「不在場投票」有瑕疵。立法院長游錫堃在會中裁示，同意由立院成立調查小組釐清爭議，各黨按照比例推派代表成立調查小組，在第二次臨時會列入議案。

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