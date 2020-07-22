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上海副市長宗明分享防疫經驗　打造全球公衛最安全的城市

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記者鄭思楠／台北報導

2020台北上海城市論壇22日上午於台北市、上海市同步以視訊方式舉行，《ETtoday新聞雲》全程直播。上海市副市長宗明發表了主題為「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」的演講，她表示，面對突如其來的新冠肺炎疫情，「我們更加深刻的認識到人類是休戚與共的命運共同體，更加深刻的認識到人民至上、生命至上的內涵，更加深刻的認識到攜手前行、團結奮進的重要作用。」

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，上海市副市長宗明進行專題演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台北上海雙城論壇以視訊方式進行，上海市副市長宗明進行專題演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，上海市副市長宗明進行專題演講。（圖／記者林敬旻攝）

「當前，抗疫仍在繼續，儘管還有很多的不確定性，但我們堅信人類終將取得最終的勝利，」宗明在20分鐘的演講中還分享了新冠肺炎疫情下的上海防疫經驗，她提到，上海將積極踐行人民城市人民建，人民城市為人民的重要理念，著力完善重大疫情防控的體制機制，加快推進超大城市公共衛生管理體制的建設，堅持平戰結合、醫防融合，努力把上海建設成為全球公共衛生最安全的城市之一。

最後，她強調，上海還將全力做好經濟社會發展工作，努力完成全年目標任務，奮力書寫城市讓生活更美好的新篇章。

上海市政府此前表示，本次論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，透過交流研討，推動兩市在衛生醫療、產業經濟交流、智慧交通、區域治理與合作等方面的經驗分享和交流互動。陸方指稱，兩岸城市交流有利於增强兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。

▲▼2020台北-上海城市論壇流程及雙城論壇主視覺。（圖／北市府提供）

▲2020台北-上海城市論壇流程及雙城論壇主視覺。（圖／北市府提供）

本屆雙城論壇因新冠疫情，影響上海方代表來台參會，首次改採視訊模式，以「城市防疫交流與經濟合作」為主題並只舉辦一天，分別在臺北晶華酒店，以及2017年雙城論壇舉辦地點、上海東方濱江大酒店設分會場。主論壇預計在十一點左右結束，四個分論壇會緊接著在後面馬上舉行，大概預計下午三點可以完全結束。

今年雙城論壇邁入第11屆，2010年4月6日前臺北市長郝龍斌與上海市長韓正在晶華酒店舉辦首屆「臺北上海城市論壇」，此後每屆皆輪流舉辦，今年輪由臺北市主辦，但因疫情影響改為視訊連線方式進行。

兩市至今已簽署36項合作備忘錄，包括文化、體育、教育、環保、電競、公共衛生等領域，並促成台北松山機場與上海虹橋機場直航。

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