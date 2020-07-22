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雙城智慧交通分論壇　台北、上海共議「5G、自駕車」標準

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▲▼中華智慧運輸協會副理事長張學孔。（圖／記者陳政錄攝）

▲中華智慧運輸協會副理事長張學孔認為大陸市場大，台灣人才濟濟，未來可持續就5G基礎設施、自駕用於城市交通體系深入交流。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

「2020台北上海城市論壇智慧交通分論壇」22日在台北晶華酒店，透過視訊舉行，成功交流分享兩事交通治理經驗。上海市交通運輸行業協會智慧交通工作委員會主任朱昊指出，當前兩岸城市5G交通基礎建設都在初始階段，可共同關注如何把標準的互聯互通一起制定好；中華智慧運輸協會副理事長張學孔說，大陸市場大，台灣人才濟濟，疫情後可持續透過其他場合交流，做技術訪問。

雙城論壇智慧交通分論壇以「公共交通無障礙服務和智慧出行」為主題，「大眾運具弱勢服務」、「5G智慧交通應用」及「自駕巴士推動發展」等3大主軸為交流方向，透過網路視訊連線會議串聯兩地會場，台北在晶華酒店，上海在國際會議中心，期望透過兩市交流互動，吸收經驗，做為北市未來智慧城市規劃、智慧運輸發展之重要參考。

▲▼2020台北上海城市論壇智慧交通分論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲2020台北上海城市論壇智慧交通分論壇台北分會場在晶華酒店舉行。（圖／記者陳政錄攝）

本次交通分論壇上午場次主題為「大眾運具弱勢服務」，聚焦兩市無障礙化市民公共出行服務交流，而下半場有2場次，主題為「5G智慧交通應用」及「自駕巴士推動發展」台北市由張學孔擔任主持人、上海方由朱昊主持。

會上，中華電信數據分公司智慧聯網處處長羅坤榮說明台灣5G網路發展現況與車聯網運用情形，另由景翊科技股份有限公司總經理陳奕廷介紹5G時代自駕車、無人機及交通控制上的新趨勢；上海方面，由汽車工程學會殷常務理事承良分享上海奉賢區5G車聯網智慧全出行鍊示範區，另由中國移動上海產業研究院智慧交通產品一部副總經理教授級高工蔣鑫先生分享5G在智慧交通的布局與應用實例。

接著，台北市由中華智慧運輸協會理事吳榮煌，說明台灣自駕車發展歷程與主要課題探討，另台灣智慧駕駛股份有限公司執行長沈大維以「自動駕駛系統發展與應用」分享該公司特色與實績；上海方面則由上海市智慧網聯汽車創新中心總經理李霖分享道路V2X測試相關之環境建設、能力構建、示範平台及產業測試等，上海久事公交有限公司總工程師蔡夏英分享智能輔助駕駛技術、各式新型智能電動公車等。

▲▼2020台北上海城市論壇智慧交通分論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲2020台北上海城市論壇智慧交通分論壇透過視訊連線舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

朱昊在會後總結時表示，應對不同的問題和需求，上海市正持續改進老齡化社會的需要，並在技術路線上，構建智慧網聯交通體系，並推動自動駕駛在商用車、一般乘用車於多領域的示範應用，研究如何從測試，轉為商業運轉；台北方面，選擇在繁榮的信義路中心城區，進行夜間自動駕駛示範應用，為行業創立樣本，未來兩市可結合各自特點、差異彼此學習借鏡，並共同關注相關標準的互聯互通。

張學孔坦言，雖然自動駕駛載具商業化發展需要時間，但過程中的技術應用，可協助提升都市服務品質、行車安全，並帶動產業發展。他說，智慧交通產業潛力巨大，大陸市場大、台灣人才濟濟，本次透過雙城論壇，進行技術交流，待疫情後，可繼續利用其他兩岸交流場合，繼續合作、進行技術訪問。

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