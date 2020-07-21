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卡車司機罹腸胃道間質腫瘤　標靶藥物恐中斷…安泰醫院攜手中化製藥助患者

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▲東港安泰醫院、蘇天生文教基金會及中國化學製藥公司協助讓姓盧姓卡車司機繼續吃藥控制病情 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港安泰醫院、蘇天生文教基金會及中國化學製藥公司協助讓姓盧姓卡車司機繼續吃藥控制病情 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一位50多歲盧姓卡車司機，4年前在東港安泰醫院被醫，被診斷罹患腸胃道間質腫瘤，他接受手術治療後，3年來透過標靶藥物非常穩定控制住病情，也積極治療對抗癌症。主治林怡辰醫師表示：「腸胃道間質腫瘤雖然透過標靶藥物可以穩定控制病情，但如果未持續服用藥物，恐讓病況有惡化的疑慮」，該醫院會同蘇天生文教基金會、中國化學製藥公司合作，持續供藥，讓他無後顧之憂接受治療。

盧姓患者育有一對就學中的兒女，因身體不適，由家人陪同就醫，醫師診查出罹患腸胃道間質腫瘤，為軟組織肉瘤中常見的單一型肉瘤，台灣腸胃道間質腫瘤每年新增病例約為200~300例。

目前健保給付高復發風險且手術已完全切除之腸胃道間質腫瘤，術後輔助標靶藥物3年。由於健保給付條件規定第4年起須全額自付，這對原本就有經濟困難，亦須獨自扶養仍在就讀國中與高中的兒女的患者來說，一筆很沈重負擔，因此今年5月便停止服用標靶藥物。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長聞訊表示，前3年既然控制得當，第4年沒有中斷治療的理由，身為重度級急救責任醫院，更責無旁貸。秉持打造「屏東健康園區」的目標，提供可負擔及可近性的醫療照護為原則，安泰醫院協同財團法人蘇天生文教基金會與中國化學製藥公司合作，進行「腸胃道間質腫瘤健保後續照護試辦計畫」，期盼協助腸胃道間質腫瘤患者在3年健保照護後，在能力範圍內仍可得到藥物輔助去控制病情，讓病患可以得到較高的醫療品質服務，落實屏東鄉親在地且能得到完整照護的願景。

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