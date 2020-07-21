屏東男撿到手機路旁等失主　見警巡邏招手直接面交…純樸民風被讚爆

▲屏東枋寮警分局建興派出所員警通知手機失主到所領回遺失手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局員警日前在沿山公路執行巡邏勤務時，看到一位機車騎士路旁招手，以為對方有事求助，經詢問才得知對方撿到手機，等了一段時間沒人回來找，看到警方巡邏，招手拜託招領，警方拿過手機，失主的太太剛好打失主的手機，警方立即通知她到派出所來領。

枋寮警分局建興派出所警員李奕學、吳偉強擔服勤務於轄內沿山公路執行巡邏勤務，看到一名機車騎士在路旁用手向警車招呼，警方上前了解，騎士表示於沿山公路段發現一支手機掉落路面，正拾起恰巧遇見巡邏警員到來。

李、吳兩員當場查看手機，正巧失主妻子來電，警員當場接聽並告知其妻連絡失主前往派出所領取，失主急忙到所領取手機後表示自己上山工作，途中發覺手機不見蹤影，正懊惱之際，突然接到通知手機已被警員拾獲，失主劉民拿到手機後頻頻向警方道謝。

枋寮分局分局長黃國源肯定建興所警員遇民眾遺落財物，藉由平日於轄區內落實宣導，經營勤區樸實民風，線上立即處理並迅速返還，給予嘉勉，並提醒民眾若有遺失物品或拾得他人遺失物，皆可就近至派出所協助返還。

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