　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東男撿到手機路旁等失主　見警巡邏招手直接面交…純樸民風被讚爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東枋寮警分局建興派出所員警通知手機失主到所領回遺失手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東枋寮警分局建興派出所員警通知手機失主到所領回遺失手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局員警日前在沿山公路執行巡邏勤務時，看到一位機車騎士路旁招手，以為對方有事求助，經詢問才得知對方撿到手機，等了一段時間沒人回來找，看到警方巡邏，招手拜託招領，警方拿過手機，失主的太太剛好打失主的手機，警方立即通知她到派出所來領。

枋寮警分局建興派出所警員李奕學、吳偉強擔服勤務於轄內沿山公路執行巡邏勤務，看到一名機車騎士在路旁用手向警車招呼，警方上前了解，騎士表示於沿山公路段發現一支手機掉落路面，正拾起恰巧遇見巡邏警員到來。

李、吳兩員當場查看手機，正巧失主妻子來電，警員當場接聽並告知其妻連絡失主前往派出所領取，失主急忙到所領取手機後表示自己上山工作，途中發覺手機不見蹤影，正懊惱之際，突然接到通知手機已被警員拾獲，失主劉民拿到手機後頻頻向警方道謝。

枋寮分局分局長黃國源肯定建興所警員遇民眾遺落財物，藉由平日於轄區內落實宣導，經營勤區樸實民風，線上立即處理並迅速返還，給予嘉勉，並提醒民眾若有遺失物品或拾得他人遺失物，皆可就近至派出所協助返還。

►「黛珂甦妍淨化前導液」有個可愛的暱稱「紫蘇水」150ml，原價1300元，特價1100元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
藝FUN券中獎沒收到推播？教你「兌獎4步驟」
快訊／青峰現身法院！為1億人民幣翻臉恩師
甜美女警愛上學姊前男友　慘遭惡整「私德敗壞」
恐怖影片曝！台中貨車硬闖紅燈　女騎士綠燈起步被高速撞輾命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

屏東男撿到手機路旁等失主　見警巡邏招手直接面交…純樸民風被讚爆

台南市議會提建言　許信良：盼國慶煙火改於安平漁港施放

暑假Fun心遊花東！拍下「花東之美」抽大獎　至8月31日止

賣掉老厝搬進護家！　花蓮91歲嬤開心：現在我的厝底家

鼓勵回收　紙餐具循環友善店家補助活動開跑了！

澎湖計程車司機超正！他一上車見亮點…網友推爆：包車團揪起來

逼走基地台斷訊！　嘉縣水上鄉「手機訊號回來了」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

屏東男撿到手機路旁等失主　見警巡邏招手直接面交…純樸民風被讚爆

台南市議會提建言　許信良：盼國慶煙火改於安平漁港施放

暑假Fun心遊花東！拍下「花東之美」抽大獎　至8月31日止

賣掉老厝搬進護家！　花蓮91歲嬤開心：現在我的厝底家

鼓勵回收　紙餐具循環友善店家補助活動開跑了！

澎湖計程車司機超正！他一上車見亮點…網友推爆：包車團揪起來

逼走基地台斷訊！　嘉縣水上鄉「手機訊號回來了」

威力彩上看25億！網傳「電腦選號＝送錢給台彩」　過來人：寧願隨便塗

韓妞瘋起「輕食系養肌法」！檸檬水加2步驟　七天馬上白三階

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

佐藤健現身三浦春馬葬禮！　經紀公司爆「想死留言真相」不是遺書

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

胡睿兒剃平頭入監...林采緹「他犯錯自行承擔」與前夫對話曝光

新店客運頻出包！把幼童載走害母親在外追30分鐘…又有婦人下車被門夾到尖叫

新婚激烈床戰！她突「肚子爆痛」...醫剖腹驚見「1000C.C血淹沒子宮」

超越信義計畫區！南港「珍、稀、絕」　世界明珠鎖定富豪　2億豪宅熱賣中！

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

地方熱門新聞

澎湖計程車司機超正！他一上車推爆

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

租車爽玩澎湖　他忘記一動作被討5500

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

澎湖綠蠵龜疑遭螺旋槳擊中　背殼爆裂亡

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

公車候車區竟在鐵道上　議員請命改善

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

搶搭三倍券熱潮開啟國旅城市互惠模式

騎士撞路樹 　138萬Ninja H2重機快成廢鐵

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

桃園金牌企業　《關鍵影響力》新書發表

全中運台東代表隊成績亮眼　已奪9金

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

更多熱門

相關新聞

免手續費！玉山首創一鍵呼叫多家付款　

免手續費！玉山首創一鍵呼叫多家付款　

在後疫情時代，民眾網路購物與APP消費行為日趨熱絡，玉山銀行今（21）日宣布，推出「行動付款通」服務，首創一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行付款的功能，免自行輸入轉帳帳號及金額，也不必負擔轉帳手續費，交易過程既方便且安全。

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

郵局領到2張「破損三倍券」　苦主：發現金最實在

郵局領到2張「破損三倍券」　苦主：發現金最實在

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

張榮志登記參選恆春鎮長　4人競激烈爭

張榮志登記參選恆春鎮長　4人競激烈爭

關鍵字：

屏東枋寮警察手機巡邏遺失

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面