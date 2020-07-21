車費245元！他搭霸王車「只有200怎辦」　運將神回：沒關係...他嚇掏500

▲遇到奧客不付全額，司機1句就KO！（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在的年輕人是怎麼了？」一名北市計程車運將透露，日前載到一位男客人，程車費用245元，他卻只想給200元打算閃人，讓原PO氣得回嗆，「沒關係，送你到警察局就好！」此話一出，讓疑似想搭霸王車的男客人掏出500元，底下網友搖頭直呼，「真可憐人格只值45元！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享一起超怒的載客經歷，今（21）日下午，一位男客人在圓山捷運站上車，指定坐到內湖港墘路上，抵達終點後，跳表機金額顯示245元，豈料對方打算坐霸王車，驚呼「哇...我只有200元怎麼辦？」

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所幸原PO也不是省油的燈，冷回一句「沒關係，送你到警察局就好！」下秒對方臉一沉，嚇得急掏500元付帳，隨即下車走到大樓裡。原PO氣得拍下背影照，感慨「現在的年輕人是怎麼了...連這45元也要騙？」

▲司機曝奧客背影照！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，大批網友全譙爆，「就是這種心態能凹就凹」、「拿到500，就說小費265，謝謝大哥」、「太強了，要是我肯定說沒關係...然後常常都在賠錢」、「沒關係不用擔心，往警局這段路程是不計費的，請安心搭乘」、「遇到高手了」、「載回上車的地方，收兩百也不賴」、「餐飲小吃業的這類奧咖見多了」。

另有司機分享傻眼經歷，「載過客人上車狂罵政府，中油（油價漲一元，降五毛）之類的，下車時說他身上沒零錢，可以收50元就好嗎？我回他車資起跳就85元了，怎麼可能收50就好？他馬上翻臉說，上車就一直替計程車抱不平，司機卻忘恩負義，他老兄心不甘情不願的掏出口袋千元鈔，說他都是千鈔，司機一定沒錢好找，我馬上拿出身上5000零鈔問要找幾張」。

▼有早餐店老闆也遇到類似經歷！（圖／翻攝爆怨公社）



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