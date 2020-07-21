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吃完火鍋現金、金融卡留店內　枋警求助郵局線上客服迅速找上失主　

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▲屏東縣枋寮警分局員警通知陳姓失主領回現金等遺失物，讓他感激不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局員警通知陳姓失主領回現金等遺失物，讓他感激不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓縣民，到台一線一家火鍋店用餐後，將郵局金融卡及兩本存摺及2萬9000多元現金留在店內，店家報警，警方根據金融卡號，拜託郵局客服人員連絡上陳姓失主，讓心急如焚的他放下心頭大石，趕到派出所領回，對店家拾金不昧及員警的積極主動熱心協助，一再感謝。

枋寮警分局建興派出所警員吳偉強、簡重羽日前擔服晚間巡邏勤務，於途中遇店家稱於店內發現客人遺落的物品，經警方到場檢視後，發現店家於店內拾獲存摺兩本、現金新臺幣2萬9000餘元、金融卡一張。

警方根據金融卡號拜託郵局客服電話聯繫上金融卡持有人，請其代為通知失主至派出所內領回失物。陳姓失主接到通知，匆匆趕到派出所，經警方確認無誤，立即將財務歸還給他。

陳姓縣民說，他於晚間在台1線旁店家用餐後返家，回家後才驚覺財物遺失，在家中遍尋未著，心裡很著急，隨即接到郵局通知遺失物品已被警方尋獲，心裡很高興，馬上趕到派出所領回，大讚店家拾金不昧，並感謝警方透過專業及平日於轄區商家宣導，在短短1小時內就讓他領回失物。

分局分局長黃國源肯定建興所員警，發揮同理心，以失主角度上立即積極找到失主，物歸原主，值得員警學習，並呼籲民眾若是有類似情事，都能就近至派出所請警方協助處理。

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