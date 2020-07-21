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防疫五月天站台「防疫郵票」發行了　向世界宣告：台灣防疫成功

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▲衛福部長陳時中、副指揮官陳宗彥、張上淳出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中、副指揮官陳宗彥、張上淳出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣防疫有成，受到各界肯定，中華郵政為宣導並響應政府防疫措施，今（21）日發行防疫郵票1套2枚，採橫聯刷設計，同時也舉行發行典禮。現場除了行政院長蘇貞昌出席外，衛福部長陳時中也偕同防疫五月天親自站台，

中華郵政今由董事長吳宏謀主持防疫郵票發行典禮，行政院長蘇貞昌、政委唐鳳、交通部長林佳龍以及衛福部長陳時中偕同防疫五月天成員等人都親臨現場。

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▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌受訪時表示，郵票是國家的名片，可以看出一個國家重視的事情跟水準，也能看見一個國家各方面的成就，當全世界肯定台灣防疫成果時，也藉由郵票讓全世界看到台灣防疫成功，也是對所有防疫人員、防疫國家隊所有人員的辛苦跟幫忙表達感謝。

蘇貞昌說，小小的2張郵票有大大的意義。隨著疫苗研發，疫情總有一天會過去，日子也會繼續下去，希望未來在疫情過去後，在翻開這2張郵票時，會記得當年也曾經為這件事貢獻心力。

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政發行防疫郵票，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字。（圖／中華郵政提供）

林佳龍致詞時表示，郵政公司發行國家郵票，雖然是小小郵票，除了典藏、集郵，也可以寄送到全世界的親友，來分享台灣防疫的故事。半年前武漢封城，引起世界震撼，台灣是緊鄰中國最近的國家，卻能免於疫情擴散，交通部作為防疫國加隊一員，會繼續堅守崗位，就像郵票上的8個字一樣，「團結防疫、戰勝病毒」。

▲交通部長林佳龍出席防疫郵票發行典禮前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍表示，雖然是小小的防疫郵票，除了典藏、集郵，也可以寄送到全世界的親友，來分享台灣防疫的故事。（圖／記者林敬旻攝）

中華郵政表示，台灣在疫情超前部署與全民努力下，一躍成為防疫模範生，身為防疫國家隊的一員，不論是防疫物資配送，或響應政府振興經濟政策發售「振興三倍券」都不遺餘力。「防疫郵票」不僅為台灣的努力留下歷史紀錄，更特別將靜態郵票元素化為生動的動畫影片於典禮上首播。

典禮現場除陳列郵票及封卡外，另特別展示全民抗疫歷程照片供來賓回顧，台北郵局亦配合於當日上午10時至下午5時於郵政博物館1樓設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售集郵票商品、防疫明信片、限量郵摺與發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。

防疫郵票兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字，郵票面值分別為13元及15元。

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