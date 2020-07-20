郵局三倍券「現購+網路預購」今都可領　評估再延長8/1周六加班

▲新北蘆洲郵局周六湧入大量民眾購買三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政自15日起開放民眾能領購紙本振興三倍券，今（20）日起，先前在網路預約領券的民眾也將開始領取。交通部長林佳龍表示，以目前開放的速度，一天都有70-80萬人請領，這速度在前兩周會維持高峰，至於8/1周六是否再延長加班，郵政公司會進行評估。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍上午出席公路總局活動，會前受訪時被問及郵局開賣三倍券人潮問題，他表示，中華郵政公司同仁從上周開始發放三倍券，共有260萬人領取，感謝同仁的辛苦，郵局也會做好準備來因應人潮。

至於8/1周六是否將延長加班服務民眾？林佳龍說，郵政公司會評估，一切都以快速便利去服務國人作為目標，以目前發放的速度，一天都有70-80萬人請領，這速度在前兩周會維持高峰，涉及加班費部分，交通部有請郵政公司一定要依照勞基法保障同仁權益。

▲周六是否要再延長加班，中華郵政將視本周人潮進行評估。（圖／記者李宜秦攝）

中華郵政副總經理郭純陽表示，今天是現場購買、網路預約領取的第一天，目前郵局狀況大致都良好，上周六郵局一天銷售破99萬份，比起原先預估可能會達140萬至150萬還要少，因此8/1周六是否再延長加班，會視這周情況再觀察評估。根據統計，7/20當日累計至11:00，銷售振興三倍券總量為28萬9,751份。

另外，針對郵政同仁加班費部分，郭純陽表示，由於還未確定周六加班會有幾次，所以也還沒辦法估算整體金額，且同仁也未必都選擇領加班費，有人可能會選擇補休，但都會依照勞基法執行。

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