郵局辦儲蓄遇三倍券人潮...　退休醫烈日下排隊身體不適　警消救援

▲屏東縣內埔鄉曹姓老翁郵局排隊辦事，烈日高溫不適，警方扶到陰涼處休息 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉曹姓老翁，到郵局辦理儲蓄事宜，遇到民眾排領3倍券，不堪烈日高溫，身體不適，警方獲報趕往處理，帶陰涼處休息，連絡消防隊救護人員到場協助，經救護人員初步檢查並無大礙，通知家屬到場帶他返家。

經警方瞭解，87歲的住龍泉地區，當日獨至內埔郵局辦理儲蓄事宜，因郵局內已站滿領取3倍券民眾，他只能站於外頭等候，然天氣悶熱高溫，對排隊民眾實為一大挑戰，導致他體力不支坐倒在地，民眾發現報警求助。

警方表示，面對警消人員，曹翁表明自己曾經是位醫師，瞭解自身狀況，應是不堪炎熱天氣，導致血壓升高引發不適，堅決不願就醫。儘管如此，員警擔心他狀況，仍耐心溝通，並攙扶渠到蔭涼處休息，緩解不適，最後他也員警協助下，優先進入郵局完成儲蓄一事。

警方並聯繫他的太太趕到，家屬對於警方的用心、關心及耐心表示感激，多舠定警方的貼心作為。

分局長蔡耀順肯同員警積極為民服務精神，足為同仁表率，也鼓勵該員繼續努力，造福地方鄉親；並提醒鄉親，由於天氣炎熱高溫，外出時可攜帶陽傘等工具，避免太陽照射，也應隨時攝取適當水分，保持體力充足，保持健康。

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