苦主曝光！郵局領到2張「破損三倍券」…屏東男無奈：還是發現金最實在

▲屏東沈姓男子在郵局領到2張「半截5百」3倍券。（圖／東森新聞）

記者陳崑福、徐愷昕／屏東報導

屏東沈姓男子日前到郵局領3倍券，未料，打開時卻發現其中2張500元竟然都缺角，其中一張更是連編號都沒有！沈男受訪時表示，原本非常緊張，擔心是自己撕破，但包裝袋裡卻怎麼也找不到缺角，最後只好上網求助廣大的網友們，這也讓他不禁大嘆「還是直接發現金最實在」。

沈姓男子到郵局排隊領了3倍券，返家打開準備消費，一看卻傻眼，兩張500元的3倍券，都缺了角，其中一張更是編號全不見了，他以為缺角掉在信封內，再三仔細找尋，都未找到它們的「殘骸」，讓他不知怎麼辦，只好PO文問廣大網友，哪裡可以去換。

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▲▼屏東沈姓男子在郵局領到2張「半截5百」3倍券。（圖／東森新聞）

雖然財政部先前曾表示，出現破損，但餘留部分在四分之三以上；破損，但片片能吻合；污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認3種情形者，仍可全額以下兌付。但實際商家看到這樣的狀況後，皆搖頭表示不敢收，擔心可能是做假。

屏東郵局局長則回應，「民眾拿毀損券來郵局斷換是不行的，因為郵局或便利商店，發券單位就是一份一份，我們只會把裡面的東西拿起來更換」，在此建議民眾有遇到類似問題，可以直接到台灣銀行詢問處理。

沈男最後感嘆表示，還是直接發現金最實在，也不會出現這種問題。至於這兩張破損3倍券是人為破壞還是其他原因，還有待進一步調查。

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▼屏東男郵局領到2張「半截5百」3倍券。（圖／東森新聞）