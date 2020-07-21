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台南新樓醫院與台史博、成大老年所簽合作備忘錄　共創照護整合資源三贏

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▲新樓醫院蔡江欽院長、成大老年學研究所白明奇所長、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新樓醫院蔡江欽院長（左）、成大老年學研究所白明奇所長（右）、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新樓醫院21日上午10時，由新樓醫院蔡江欽院長、成大老年學研究所白明奇所長、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，做為社會資源、社區與研究三位一體之連續照護，透過專業服務、社區深耕經驗，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。

▲新樓醫院蔡江欽院長、成大老年學研究所白明奇所長、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南新樓醫院蔡江欽院長指出，隨著人口老化，失智人口逐漸攀升，為使失智者及照顧者能獲得適切且妥善照護，減輕其照顧負擔，衛福部於2017年起推動長照2.0服務計畫，將50歲以上失智症者納入服務；而台南新樓醫院自2014年度起承辦「長照資源不足地區失智症社區服務」，並陸續於永康區、新化區設立樂智據點服務，深入社區給予失智照護服務；更於2018年度承辦失智共同照護中心，適時地依照失智症者狀況予以轉介至醫療端、長照資源或日照、機構，達到延續型照護，整合失智社區網絡服務。

▲新樓醫院蔡江欽院長、成大老年學研究所白明奇所長、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓失智症長輩們和家屬們能擁有更優質的生活品質，且讓社區民眾能更認識失智症，台南新樓醫院於2019年始與台史博簽屬合作，宣示並營造整合性的社區失智友善環境，並透過志工培訓課程、課後至台南新樓醫院永康復國樂智據點實習、聯合宣傳、辦理相關推廣活動，共同打造社會資源與社區資源共享的照護鏈。

▲新樓醫院蔡江欽院長、成大老年學研究所白明奇所長、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，成大老年所於2020年亦帶領其研究團隊進入台史博，將其輔具之工具與和長者互動新觀念帶入史博館，共同合作並實際去引導長者，更加期待未來能促進台南市失智者與失智症家屬們的生活品質。

▲新樓醫院蔡江欽院長、成大老年學研究所白明奇所長、國立台灣歷史博物館林崇熙館長，進行三方簽訂合作備忘錄，共同營造台南市成為失智友善的照服務體系。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡江欽院長再次強調，本次簽立合作備忘錄為首次由社會資源、社區資源與研究面三方簽屬合作，期望經由三方不同層面的想法，能激發出更適合年長之失智症者、家屬的生活模組，進而達成讓台南市成為健康友善的高齡樂活城市，且更加進一步落實讓台南新樓醫院成為社區身、心、靈健康維護的標竿醫院。

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