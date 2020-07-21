快訊／台南恐怖下水道！水資源中心2人作業失聯　送醫搶救不治身亡

▲台南市消防局人員在地下管線內約10公尺處發現2名員工趴在水面上已無生命跡象，坑內有硫化氫氣體濃度超標，送醫搶救仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局21日下午據報，安平區健康路三段水資源回收中心2名員工，在地下污水管線作業失聯，消防局馬上派遣安平等消防分隊各式消防車8車15人前往查處，消防人員目測約在地下管線內約10公尺處有1名員工趴在水面上，坑內有硫化氫氣體濃度超標，經下坑搶救，發現2人缺均無生命象。經送醫搶救仍不治。

台南市消防局於21日下午3時多據報，安平區健康路三段水資源回收中心2名員工，在地下污水管線作業時聯絡不上，消防局馬上派遣安平、和緯、永華及安南等消防分隊各式消防車8車15人前往救援，安平車組到場，消防人員目測約在地下管線內約10公尺處有1名員工趴在水面上，經以儀器檢測，坑內有硫化氫氣體濃度超標，馬上進行排氣作業，並下坑搶救。

但消防人員在坑內發現失聯的員工，47歲徐姓男子及22歲林姓男子，但2人已無生命跡象，消防人員馬上以吊掛方式，將第1名47歲徐男救出，以救護車送永康奇美醫院以高壓氧搶救；第2名林姓男子救出後，以救護車送成大醫院搶救外，並通報台南市警四分局、台南市政府勞工局，會同調查案發原因與相關責任中。徐姓男子送至奇美醫學中心，經奇美醫學中心醫療團隊搶救後宣告無效身亡。林姓男子經成大醫院搶救無效宣告不治身亡。

台南市警四分局育平所據報派員到場查處，初步調查疑係林姓員工摔落地下施工空間，另一名同行徐姓員工下去施救，結果2人卻失聯，2人被消防人員救出後，分別以救護車送醫搶救。

據了解，硫化氫是無機化合物，是無色、易燃的酸性氣體。硫化氫屬急性劇毒物質，具有臭雞蛋味，吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。警方懷疑林、徐2人可能是吸入過量硫化氫中毒，惟真正肇事原因由警方調查中。

台南市政府勞工局指出，依職安法36條予以停工處分，檢查若發現係因設施不良而肇災，將移送司法機關參辦並依職安法43條裁處，裁處金額6萬元以上。（更新於17時 45分，補充醫院及勞工局說法）

・超級划算必需吃一波