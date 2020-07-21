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盧秀燕市政穩紮穩打　網路聲量度與好感度全台第3

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▲盧秀燕舉辦的台中購物節深受評，也讓她的網路聲 量增加不少。（圖／ETtoday資料照）

▲盧秀燕舉辦的台中購物節深受好評，也讓她的網路聲量提高不少。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

根據「網路溫度計」從今年4月21日至7月19日統計發現，台北市長柯文哲以794692則網路聲量遙遙領先群雄，穩居「網路聲量王」寶座，但正負評價兩極，反觀台中市長盧秀燕防疫期間表現穩定、空汙議題與中火隔空交戰、台中購物節深受好評，施政不激進暴衝、穩紮穩打，網路聲量度與好感度都是全台第3。

細究網路溫度計民調內容，柯文哲的網路聲量多來自於「社群關注則數」（712246則），佔總聲量約9成，其中4月份發生的錢櫃大火、6月份曾發表 「民進黨一黨獨大」文章，在網路上引爆討論都破萬筆，侯友宜則是5月份發生「萬元紓困之亂」槓上中央，接著一句名言「有事我來扛」也引發討論。

除了聲量表現外，「好評影響力」也是觀察指標，直接顯示網友青睞程度，全台縣市首長第1名是台南市長黃偉哲，好評影響力6.83、其次是新北市長侯友宜6.75、第3名是台中市長盧秀燕6.68、第4名是桃園市長鄭文燦6.56，最後1名則是台北市長柯文哲6.38，值得注意的是，只有黃偉哲和盧秀燕是正評大於負評，其餘縣市首長負評指數都比較高。

這次「網路溫度計」公布的全台縣市首長的網路聲量王，有別傳統的電話民調，以更貼近真實情況的網路聲量來分析，結果也符合民眾感受，包括柯文哲穩站聲量王，但正負評價兩極；侯友宜、黃偉哲則是藍、綠兩陣營市政好評的佼佼者，偶有「炮打中央」的表現，卻也成功得到更多選民認同；盧秀燕不走激進暴衝、市政穩紮穩打，網路聲量度與好感度都是全台第3，也符合外界不敗女王的形象。

五都網路聲量統計如下，台北市長柯文哲794692則，第2名新北市長侯友宜128258筆、第3名台中市長盧秀燕57960筆、第4名台南市長黃偉哲56328筆、第5名桃園市長鄭文燦54224筆。

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